Japanischer Grüntee aus organischem Anbau - ein Segen für das Immunsystem

In Kooperation mit dem Teephilosophen Peter Oppliger aus der Schweiz vertreibt das Teehaus Salacca in Deutschland japanischen Grüntee in zertifiziert biologischer Premiumqualität. Der japanische Grüntee ist zudem garantiert Cäsium-frei ist.

Japanischer Grüntee unterstützt das Immunsystem mit 400 verschiedenen Inhaltsstoffen.

(firmenpresse) - Für den bekannten Schweizer Tee-Experten und -Philosophen Peter Oppliger ist er der "Tee unserer Zeit": Japanischer Grüntee. Mit bis zu 400 verschiedenen Inhaltsstoffen ist er ein kleines Wunderwerk, das unserem Immunsystem bei vielerlei Beschwerden wieder auf die Beine helfen kann. Japanischer Grüntee aus natürlich-organischem Anbau ist beim Teehaus Salacca (http://www.salacca.com/epages/55532057.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/55532057/Categories/Gruener_Tee/Gruener_Premium_Tee_Japan) erhältlich. Dieses kooperiert als exklusiver Vertriebspartner in Deutschland mit Peter Oppliger.



Japanischer Grüntee unterstützt Gesundheit und Wohlbefinden



Grüntee hemmt Entzündungen, beugt Karies vor oder hilft zum Beispiel auch dabei, den Cholesterinspiegel zu senken. Mit seiner Fülle an Vitamin C und E lindert er unzählige körperliche Beschwerden. In Asien weiß man das schon seit mehr als 5000 Jahren. Grüntee zählt hier als Gesundheitsförderer Nummer eins und wird dort täglich getrunken.



Auch die moderne Wissenschaft hat sich dem Grüntee ausgiebigst gewidmet. In unzähligen Studien wurde das "bestuntersuchte Getränk der Welt" geprüft und seine Wirksamkeit bestätigt.



Tee-Experte Peter Oppliger ist sich sicher: Japanischer Grüntee ist für Heil und Wohl eines jeden Menschen schon lange mehr als ein Geheimtipp. Er und viele Menschen auf der ganzen Welt schwören inzwischen auf Grüntee. "Wer täglich fünf bis sieben Tassen Grüntee trinkt, tut sich viel Gutes", so Oppliger.



Schweizer Labors bestätigen: Keinerlei Cäsium-Schadstoffe in japanischem Grüntee von Salacca



Auch Diana Brand vom Teehaus Salacca ist überzeugt vom japanischen Grüntee und vertreibt diesen seit 2015 neben koreanischem Grüntee in Deutschland. Besonders überzeugt hat sie, dass "...der natürlich-organisch angebaute Grüntee direkt in Japan abgefüllt und aromaschonend verpackt wird. Aus Qualitätsgründen verkauft Salacca keine offen gelagerten Tees, welche durch die Lagerung in der Qualität beeinträchtigt werden können. Speziell Grüntees sind extrem luft-, licht- und feuchtigkeitsempfindlich und müssen hermetisch verschlossen sein."





In Schweizer Labors wird der Grüntee auf Schadstofffreiheit getestet. So konnte bewiesen und zertifiziert werden, dass der japanische Grüntee, der im Teehaus Salacca verkauft wird, garantiert Cäsium-frei ist. "Für viele Menschen ist das nach Fukushima ein entscheidendes Kriterium für den Kauf unserer japanischen Grüntees", so Diana Brand.



Neben japanischem Grüntee und feinem Matcha aus beschattetem Grüntee bietet Salacca auch Grünteepulver, Eistee und leckere Grünteepastillen (http://www.salacca.com/epages/55532057.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/55532057/Products/9019), die in der Schweiz aus hochwertigem japanischem Matcha hergestellt werden. Viele weitere Informationen rund um japanischen Grüntee sind direkt auf der Website des Teehauses Salacca (http://www.salacca.com/epages/55532057.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/55532057/Categories/%22Gr%C3%BCner%20Tee%20aus%20Japan%22) erhältlich.





Das Teehaus salacca vertreibt seit 2001 hochwertige Tees aus Asien, mit Schwerpunkt Malaysia und Korea. Dr. Diana Brand, Inhaberin von salacca, hat selbst lange Zeit in Asien gelebt und verfügt über beste Kontakte zu den Teeproduzenten der jeweiligen Länder. Ihre Geschäftspartnerin Dr. Kyu Yuen Cho leitet das Firmenbüro im koreanischen Seoul und ist eine Expertin für koreanische Tees und Wellnessprodukte. salacca hat das Alleinvertriebsrecht für malaysischen BOH-Tee in Deutschland und importiert hochwertige koreanische Teesorten mit BIO-Qualität und Ginsengartikel. Alle bei salacca angebotenen Tees und Lebensmittelprodukte sind besonders gut für die persönliche Gesundheit, rein natürlich und ohne künstliche Aromen.



