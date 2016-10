Geschenk-Tipp: Brausets für selbstgebrautes Craft-Bier

Das flüssige Gold lässt sich im Handumdrehen zuhause herstellen, mit den Brausets vom mehrfachen Testsieger.

Biergenußmit selbstgebrautem Craft-Bier, die trendige Geschenkidee.

(firmenpresse) - Schüttorf, 05. Oktober 2016

Im Augenblick ist es in aller Munde - vielmehr in jedermanns Glas:

Craft-Bier - das neue, andere Bier? Was ist das? Kann man das verschenken?

Ja - denn Craft bedeutet handwerkliches Bier. Craft-Bier lässt sich aber nicht nur genießen, sondern gut verschenken. Viel besser: Das flüssige Gold lässt sich im Handumdrehen zuhause herstellen, mit den Brausets vom mehrfachen Testsieger!



In mehr als 13 Jahren ist der deutsche Hersteller DAS BIER! Brausysteme GmbH mehrfacher Qualitäts-Testsieger bei Heimbrauprodukten geworden. Hierzu zählt neben Blogs, Testseiten und diversen Medientest auch der Test für Heimbrau-Sets der Zeitschrift ÖKOTEST (08/2015).

Viele andere Produkte waren eher von geringer Qualität bei Geschmack und Verarbeitung.

Der norddeutsche Hersteller hat seine Produkte seitdem noch weiter optimiert und verbessert.

Der besondere Reiz gegenüber anderen Produkten dürfte für jeden neuen Braukünstler darin liegen, eigene Rezepte für die selbst gebrauten "Craft-Biere" auszuprobieren. Dieses wird möglich durch die exakte Dosier- und Kombinierbarkeit der pulverförmigen Bierwürze-Konzentrate. Diese bestehen aus 100 Prozent Malz und sind die Grundzutat beim Brauen. Die einzigartigen Bierwürze-Konzentrate reduzieren den Zeitaufwand gegenüber dem klassischen Brauen stark. Das Hopfenaroma kann dabei ebenfalls selbst bestimmt werden. Der Einfluß auf Geschmack und Biersorte bleibt also erhalten.



Das Bier-Baukastensystem der geschützten Marke "DEIN BIER selbstgebraut" und die Einsteigerprodukte der geschützten Marke "BRAUKÖNIG" wurden von einem renommierten, erfahrenen Biersommelier entwickelt und machen die Herstellung des eigenen Craft-Bieres mit hochwertigen Zutaten und erprobten Rezepturen so einfach wie nur möglich, ohne dabei aber die Nähe zum klassischen Brauprozess zu verlieren! Der Clou dabei: Man kann neben den mitgelieferten Rezepten auch sein eigenes Bier erfinden und die Zutaten lassen sich ganz nebenbei auch beim Kochen mit Bier verwenden. Wie wäre es also zum Fest einmal mit einem exklusiven Bier-Menü und dem eigenen selbst gebrauten Craft-Bier als Begleitung zum Essen in den passenden Gläsern?





Komplett-Sets für den einfachen Einstieg

Bis auf ein paar Küchenutensilien ist in den Brau-Sets alles Erforderliche enthalten, selbstverständlich auch eine leicht verständliche Brauanleitung mit Rezepten. Mit den Einsteiger-Sets der Marke BRAUKÖNIG als günstige "Bierdose" oder "Bierdose Luxus" und "Bierdose Extra" sowie den

Brau-Sets der Marke "DEIN BIER selbstgebraut" in den Varianten "Basis", "Profi" und "Exklusiv" lassen sich je nach gewünschter Sorte bis zu 20 Liter Bier brauen, mit dem Set "MAXI" sogar bis zu 40 Liter. Auch spezielle Sets für Liebhaber von Weizenbieren oder dunklen Biersorten gibt es zur Auswahl. Das Brauen selbst bedarf keiner besonderen Vorkenntnisse und ist mit etwa 2 Stunden Zeiteinsatz in der Küche erledigt, dann braucht das Bier nur noch zu reifen!



Alles, was ein selbstgebrautes Bier braucht

Neben den Brau-Sets ist im Shop von www.das-bier.com alles für den Brau-Bedarf und Biergenuss auch separat erhältlich: Bierwürze-Konzentrate, Hopfen und Hefe, Gärbehälter, Brau- und Messgeräte sowie Reinigungsbedarf, Brauanleitungen mit Rezepten, Flaschen, Kronkorken, Bügelverschlüsse und Etiketten und sogar spezielle Verkostungsgläser und Lektüre zum Thema Biergenuss und Kochen mit Bier. Die Komplett-Sets kosten je nach Ausstattungsumfang 19,95 bis 99,95 Euro und sind immer wieder verwendbar. Alle Zutaten können einzeln nachgekauft werden. Internetshop des Herstellers (http://www.das-bier.com/shop)





