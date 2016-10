Der Profi für Profis in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel

Die Pro DP Verpackungen aus Mitteldeutschland ist ein leistungsfähiges und breit aufgestelltes Großhandels- und Serviceunternehmen am Markt der lebensmittelnahen Verpackungen und Einweglösungen.

Pro DP Verpackungen Ronneburg

(firmenpresse) - "Gegessen wird immer" ist ein Zitat, welches man oft in der Gastronomie und dem Lebensmittelhandel hört, und tatsächlich wachsen Unternehmen und auch Ideen in dieser Branche stetig. Neben bekannten Geschäftsideen wie Restaurants, Imbissständen, Lieferdiensten, usw., bringen auch Startups und über den großen Teich schwappende Trends frischen Wind in die gastronomische Welt Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und vielen Ländern Europas.

Besonders die Außerhausgastronomie und der Street Food Sektor erfreuen sich höchster Wachstumsraten, und gerade in diesen Bereichen sind moderne und praktische Einweglösungen gefragt wie nie.

Ein Spezialist für moderne To Go Verpackungen oder Takeaway Lösungen, aber auch für herkömmliche, praktische und günstige Einwegverpackungen, Tischprodukte, Hygiene- und Reinigungslösungen rund um die Produktion und den Verkauf von Lebensmittel, Speisen und Spezialitäten ist die Pro DP Verpackungen aus Mitteldeutschland.

Mit einem breiten und umfangreichen Sortiment von Aluminiumschalen für das Essen auf Rädern, bis zu Zuckersticks für den Coffee to go Einsatz versorgt die Pro DP Verpackungen Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Foodtrucks, Kantinen, Lieferdienste, aber auch Spezialisten wie Bäcker, Konditoren, Metzger oder Feinkosthändler. Dabei sorgt der Verpackungsprofi aus Ronneburg nicht nur für eine einfache Bestellmöglichkeit rund um die Uhr mit dem eigenen Onlineportal Pack4Food24.de, sondern auch für eine optimale Zustellung mit leistungsfähigen Logistikpartnern und einem zuvorkommenden und lösungsorientierten Service, egal ob per Telefon, Email, Servicechat oder Whatsapp.







Pack4Food24.de ist der Onlineshop und Online Produktkatalog des Großhandelsunternehmens Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera im Osten Thüringens. Pro DP Verpackungen ist ein Großhandelsunternehmen für den breiten Bereich der Einweg- und To Go Verpackungen, Takeaway Verpackungen, des Einweggeschirrs aber auch Hygieneprodukte und Reinigungsartikel im Gastronomie-, Fleischerei-, Bäckerei- und Imbissbedarf, sowie dem Bedarf an praktischen Einweglösungen im Lebensmittel Einzelhandel.

Durch das breite Sortiment und das umfassende Servicespektrum von der Beratung bis hin zur Individualisierung eingesetzter Verpackungen, Tragetaschen oder Servietten ist Pro DP Verpackungen der optimale Partner für Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Kantinen und Lebensmittelhändler, um zahlreiche Lösungen aus einer Hand zu erhalten.



