Gartner stuft Acquia als Leader beim Web Content Management ein

(firmenpresse) - München, 6. Oktober 2016 – Der Marktforscher Gartner hat Acquia (www.acquia.com/de) zum dritten Mal in Folge als Leader im Magic Quadrant für Web Content Management eingestuft (WCM). (1)



Gartners Begründung: „WCM ist nicht mehr so monolithisch. Es wird modularer, kleinteiliger und erleichtert dadurch die Bereitstellung einer optimierten Experience. Cloud-first-Strategien werden sich durchsetzen und Kunden werden – egal in welchem Kanal – mit den passenden Inhalten versorgt, wobei die Cross-Channel Continuity die Interaktivität mit Kunden weiter vorantreibt. Microservices mit einem hohen Maß an Interoperabilität ermöglichen es, WCM-Elemente je nach Anforderungen der Customer Journey mit verschiedenen Drittanbieter-Technologien zu verbinden.“



„Acquia wurde jetzt zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant eingestuft. Das ist ein Beleg für unsere Führungsrolle bei Cloud-basierten digitalen Experience-Plattformen“, betont Tom Erickson, CEO von Acquia. „Acquia hat gezeigt, wie man für Kunden aus der Kombination von Open Source und Cloud eine Lösung mit unübertroffener Agilität erschafft. Wir sind stolz darauf, dass eine steigende Zahl der weltweit führenden Unternehmen auf Acquia vertrauen, um ihre digitalen Erlebniswelten im Web voranzutreiben.“



Die Acquia Platform (www.acquia.com/products-services/acquia-platform) hilft Unternehmen aller Branchen, personalisierte und kontextrelevante Inhalte über das Web und beliebige digitale Touchpoints an ihre Kunden auszuliefern. Dabei handelt es sich um eine sichere Platform-as-a-Service-Umgebung für das Web-Content-Management-System Drupal. Unternehmen können unter anderem ein erweitertes Multi-Site-Management, leistungsfähige Entwickler-Werkzeuge, Software-as-a-Service-Lösungen für die Personalisierung und Content Syndication in die Plattform integrieren. Mit Acquia realisieren sie neue digitale Angebote schneller, verwalten umfangreiche Web-Implementierungen komfortabel und erzeugen innovative, digitale Experiences, die einen tatsächlichen Einfluss auf das Geschäft haben.





„Führende Unternehmen treiben die Marktentwicklung voran“, stellt Gartner fest. „Sie verfügen über die höchsten Ergebnisse bei der Vollständigkeit der Vision und deren Umsetzung. Mit einer klaren Vision und einem grundlegenden Verständnis des digitalen Geschäfts sind sie auf die Zukunft gut vorbereitet. Leader haben starke Channel-Partner, sind in mehreren Regionen präsent, verfügen über konsistente Finanzergebnisse und bieten eine breite Plattform-Unterstützung sowie gute Kundenbetreuung. Außerdem dominieren sie den Wettbewerb bei den Technologien oder in vertikalen Märkten und wissen genau, in welches Ökosystem ihre Angebote passen. Leader können den unternehmensweiten Einsatz ihrer Produkte demonstrieren und bieten die Integration mit anderen Business-Anwendungen und Content-Repositorys mit dem Fokus auf vertikale Prozesse oder horizontale Lösungen.“



Der Magic Quadrant 2016 für Web Content Management steht kostenlos zum Download zur Verfügung: www.acquia.com/gartner-magic-quadrant.





(1) „Gartner Magic Quadrant für Web Content Management“ von Mick MacComascaigh und Jim Murphy, 28. September 2016.





Über Gartners Magic Quadrant



Die in den Forschungspublikationen von Gartner genannten Anbieter, Produkte und Dienstleistungen werden von Gartner nicht unterstützt. Auch empfiehlt Gartner Anwendern in keiner Form, sich ausschließlich für die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder Auszeichnungen anderer Art zu entscheiden. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung des Forschungsteams von Gartner wieder und sind nicht als Darstellung von Tatsachen aufzufassen. Gartner schließt jegliche Zusicherungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf diese Forschung aus, einschließlich der Zusicherung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.





Diese Presseinformation kann auch unter www.pr-com.de/acquia abgerufen werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.acquia.com/de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Acquia ist die Digital Experience Company. Die Acquia Cloud Platform basiert auf dem Open-Source-Content-Management-System Drupal, das eine optimale Integration von Content, Commerce und Community gewährleistet und bestehende CRM-, ERP-, E-Commerce- und Digital-Marketing-Systeme nahtlos integrieren kann, so dass digitale Wertschöpfungsketten ganzheitlich abgebildet werden können. Mehr als 4.000 Unternehmen weltweit, darunter RTL, TUI, Burda, Intuit oder die Warner Music Group, nutzen die Acquia-Cloud-Plattform bereits, um ihre digitale Strategie zu realisieren. Weitere Informationen: www.acquia.com/de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

PR-COM

PresseKontakt / Agentur:

Acquia GmbH

Susanne Böck

Luise-Ullrich-Straße 20

80636 München

Tel.: +49-(0)176-311 91412

susanne.boeck(at)acquia.com

www.acquia.com/de



PR-COM GmbH

Christina Achtert

Nußbaumstraße 12

80336 München

Tel.: +49-(0)89-59997-702

christina.achtert(at)pr-com.de

www.pr-com.de

Datum: 06.10.2016 - 18:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1409263

Anzahl Zeichen: 4135

Kontakt-Informationen:

Firma: PR-COM

Ansprechpartner: Christina Achtert

Stadt: München

Telefon: +49 89 59997 702



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung