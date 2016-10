Gute Geschäfte mit den Gewerbewochen von Ford

Ford Partner Hamburg mit attraktiven Finanzierungs- und Leasingkonditionen

(firmenpresse) - Starke Partner für Gewerbetreibende sind die Nutzfahrzeuge der Marke Ford und die Ford Vertragshändler in unmittelbarer Nähe und Nachbarschaft. Denn im Oktober beflügeln die Gewerbewochen bei Ford einmal mehr Firmen und Fuhrparkbetreiber mit attraktiven Konditionen und Lease-Angeboten. Im Großraum Hamburg stehen die Fordpartner der Unternehmen Krüll Motor Company, Hugo Pfohe GmbH und Autohaus Tobaben für "gute Geschäfte" und zukunftssichere Investitionen im Gewerbe.



Die exklusiven Gewerbekunden-Vorteile gelten für alle Nutzfahrzeuge, wie zum Beispiel die beliebte Ford Transit-Familie. Alle ausgewählten Nutzfahrzeuge werden bei Vertragsabschluss zwischen 1. und 31. Oktober mit null Prozent effektivem Jahreszins finanziert. Für die Pkw-Modelle Ford Focus und Ford Mondeo sind im Aktionszeitraum Top-Raten auf den Leasing-Vertrag garantiert. Ohne Anzahlung oder Leasingsonderzahlung können Flottenkunden sofort zu günstigen Raten losfahren, bei 36 Monate Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung. Alle Details halten die Ford Partner Hamburg unter www.fordpartner-hamburg.de (http://www.fordpartner-hamburg.de) bereit.



Auf der gemeinsamen Internetplattform treten die drei renommierten Vertragspartner zusammen auf, um Ford-Angebote im Einzugsgebiet der Stadt Hamburg zu bündeln. Nachrichten aus der Welt von Ford, wie etwa Modellpremieren oder aktuell die Gewerbewochen, ergänzen den Online-Auftritt. Zwischen Hamburg, Lübeck und Lüneburg finden Interessierte somit schnell den Weg zum nächsten Fordpartner: Noch bis 31. Oktober kommt dies vor allem Gewerbekunden zugute.



Die ausgewählten Aktionsmodelle während der Ford-Gewerbewochen sind verlässliche Begleiter für Geschäft und Alltag. So bietet etwa der Ford Transit Kastenwagen jede Menge Platz und hilfreiche Technologien für die täglichen Herausforderungen. Die Ford Transit-Reihe ist eine große Familie mit starken Schultern: In vier Varianten Courier, Connect, Custom und Transit bieten sich Transporter für jeden Einsatzbereich. Mit ihnen war Ford auch kürzlich bei der IAA für Nutzfahrzeuge vertreten und zeigte die gesamte Bandbreite: von Kühlfahrzeug über Einsatzwagen bis zum Krankentransport.





Bei den Pkw stehen derzeit Ford Focus und Ford Mondeo im Mittelpunkt, als unbestrittene Bestseller im Flottengeschäft. Für sie halten die Ford Partner jetzt besonders günstigen Leasingraten bereit und nehmen Firmenkunden mit dem optional erhältlichen Ford Lease Full-Service-Paket eine weitere Last ab: Für nur zusätzlich 99 Cent pro Monat sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten, HU/AU sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang bereits abgedeckt. Auch hier helfen die Vertragshändler unter www.fordpartner-hamburg.de (http://www.fordpartner-hamburg.de) gern weiter.



Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung in l/100 km:

Ford Focus: 8,5-3,8 (innerorts), 4,7-3,1 (außerorts), 6,1-3,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 140-88 g/km (kombiniert)

Ford Mondeo: 10,3-2,8 (innerorts), 5,8-3,3 (außerorts), 7,5-3,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 174-94 g/km (kombiniert)





Auf www.fordpartner-hamburg.de sind Informationen rund ums Auto nur einen Klick entfernt. Neueste Angebote und Nachrichten aus der Motorwelt werden aktuell bereitgestellt und sind per Download leicht zu erhalten. Oder interessieren Sie sich für innovative Techniken? Anschaulich wird in bewegten Bildern demonstriert, wie beispielsweise die Ford-Einparkhilfe oder der Müdigkeitswarner funktionieren.

Die gemeinsame Darstellung von attraktiven Angeboten der traditionsreichen Hamburger Autohäuser Hugo Pfohe GmbH und Krüll Motor Company GmbH & Co KG ist in dieser Form einzigartig im Hamburger Stadtgebiet. Dabei liegt die Stärke auf der Hand: Beide Unternehmen haben Ihre Wurzeln in der Hansestadt und bieten dem Interessenten die größte Ford Markenkompetenz.

