Fahrerlebnis pur mit dem SUV-Klassiker Ford Edge

(firmenpresse) - Der Sommer 2016 gehört dem Ford Edge: Das neue SUV-Top-Modell war lange im Voraus angekündigt und bestellbar, doch nun ist das Flaggschiff endlich "live und in Farbe" bei den Ford Partnern eingetroffen. Auch im Hochstift Paderborn, wo sieben Ford Vertragspartner sich zusammengeschlossen haben, um automobile Meilensteine wie diesen umfassend präsentieren zu können. Zwischen Höxter, Bad Driburg und Paderborn können nun Probefahrten mit dem edlen Kraftpaket unternommen werden: Die Seite www.fordpartner-hochstift.de (http://www.fordpartner-hochstift.de) weist den Weg zu den Autohäusern der Unternehmen Bodach, Franz Kleine, B. Humborg, Otto Menger, Auto-Sommer, Varnholt und Heine.



Seit seinem Nordamerika-Debüt im Jahre 2007 hat der Ford Edge die Grundwerte des klassischen SUV neu definiert und dem sogenannten Crossover-Segment den Weg bereitet. Heute zählt der Edge der nun schon zweiten Generation in den USA und Kanada zu den Bestsellern seiner Klasse! Dass sich auch hierzulande die Nachfrage nach "großen" SUVs steigern würde, war nur eine Frage der Zeit. Inzwischen verzeichnet kein anderes Fahrzeug-Segment größere Wachstumsraten als die SUV-Familie. Und Ford ist überzeugt, dass sich der Boom fortsetzen wird.



Die Markteinführung des europäische Ford Edge ist somit in vollem Gange, und die Ford Partner im Hochstift sind auf die Reaktionen der Kunden gespannt. In seiner zweiten Generation ist der Ford Edge auf anspruchsvolle Autofahrer zugeschnitten, die einen außergewöhnlich geräumigen, technisch fortschrittlichen und hochwertig verarbeiteten On- und Offroadspezialisten vorfinden. Ford bietet das SUV-Flaggschiff mit zwei modernen Diesel-Triebwerken an, die Dynamik und Effizienz auf einen Nenner bringen. In Kombination mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe und intelligentem Allrad-Antrieb gehört das Modell auch in Sachen Fahrerlebnis zur Spitzenklasse.



Auf der gemeinschaftlichen Online-Plattform www.fordpartner-hochstift.de (http://www.fordpartner-hochstift.de) können SUV-Begeisterte mehr über den Ford Edge erfahren. Hier haben sieben langjährig etablierte Ford-Vertragspartner der Region Angebote und News rund um die Marke Ford gebündelt. Detaillierte Auskunft vorab und die leichtere Erreichbarkeit im Hochstift sind die Ziele des Projekts, das sich als Informationsplattform bewährt hat. Vor Ort, an insgesamt neun Standorten, legen die Autohäuser schließlich ihre ganz persönliche Prägung auf Beratung, Service und Kundenbindung.





Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung in l/100 km: Ford Edge, 19-Zoll-Bereifung: 6,4 (innerorts), 5,4 (außerorts), 5,8 (kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).





http://www.fordpartner-hochstift.de



Die Ford Vertragshändler Bodach, Heine, Humborg, Kleine, Menger, Sommer und Varnholt haben in einer gemeinsamen Aktion eine neue Internet-Plattform geschaffen, um ihren Kunden noch besseren Service bieten zu können. Auf www.fordpartner-hochstift.de präsentieren die Fordpartner nicht nur die neuesten Angebote des Herstellers auf einen Blick. Auch bequeme Navigations- und Kontaktfunktionen zu den Autohäusern vor Ort sind nur einen Klick entfernt. Die insgesamt neun Autohäuser befinden sich alle in der westfälischen Region Hochstift. So sind die Anbieter neuester Ford-Modelle zwischen Höxter und Paderborn immer ganz in der Nähe des Kunden.

