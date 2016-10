Grand Chip Investment GmbH verringert Mindestannahmeschwelle für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zum Erwerb aller nennwertlosen Namensaktien der AIXTRON SE

(ots) - Annahmefrist endet nunmehr am 21.

Oktober 2016



Grand Chip Investment GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, (die "Bieterin"), hat heute in Bezug auf ihr

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot")

an die Aktionäre der AIXTRON SE (NASDAQ: AIXG) zum Erwerb aller auf

den Namen lautenden Stückaktien der AIXTRON SE (zusammen die "AIXTRON

Aktien"), einschließlich der durch AIXTRON Aktien repräsentierten

American Depositary Shares (die "ADSs"), zum Preis von EUR 6,00 in

bar je zum Verkauf eingereichter AIXTRON-Aktie, bekanntgegeben, dass

sie die Angebotsbedingung gemäß der Ziffer 4.2.1

("Mindestannahmeschwelle") der am 29. Juli 2016 veröffentlichten

Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage") geändert hat. Aus diesem

Grund verlängert sich die Annahmefrist nach Maßgabe des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") um zwei Wochen.

Durch die Änderung der Mindestannahmeschwelle reduziert sich die

Anzahl der AIXTRON-Aktien, für die das Übernahmeangebot zum Zeitpunkt

des Ablaufs der verlängerten Annahmefrist rechtswirksam angenommen

worden sein muss, ohne dass ein Rücktritt rechtswirksam erklärt

wurde, auf insgesamt mindestens 56.472.898 AIXTRON-Aktien. Die

geänderte Mindestannahmeschwelle entspricht einer Annahmequote von

mindestens 50,1 Prozent der Gesamtzahl von 112.720.355

AIXTRON-Aktien, die am 23. Mai 2016, d.h. an dem Tag, an dem die

Bieterin ihre Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots

veröffentlicht hat ("Tag der Entscheidung"), ausgegeben waren. Vorher

betrug die Mindestannahmeschwelle 67.632.213 AIXTRON Aktien (oder 60%

der am Tag der Entscheidung ausgegebenen AIXTRON Aktien).



Am 6. Oktober 2016, 14:00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main,

Deutschland, ("Frankfurter Zeit") bzw. 08:00 Uhr Ortszeit New York,

Vereinigte Staaten, ("New Yorker Zeit"), wurde das Übernahmeangebot



für insgesamt 49.518.610 AIXTRON-Aktien (einschließlich 1.087.305

durch AIXTRON eingelieferter eigener Aktien) angenommen. Dies

entspricht einem Anteil von ca. 43,93% der am Tag der Entscheidung

ausgegebenen AIXTRON Aktien.



Das Ende der Frist für die Annahme des Übernahmeangebots wurde

ursprünglich auf den 7. Oktober 2016, 24:00 Uhr Frankfurter Zeit,

bzw. 18:00 Uhr New Yorker Zeit, festgelegt, sofern sich diese nicht

aufgrund anwendbarer Bestimmungen des WpÜG verlängert.



Aufgrund der Änderung der Mindestannahmeschwelle verlängert sich

das Übernahmeangebot nach Maßgabe des WpÜG um zwei Wochen.

Dementsprechend kann das Übernahmeangebot noch bis zum 21. Oktober

2016, 24:00 Uhr Frankfurter Zeit, bzw. 18:00 Uhr New Yorker Zeit,

angenommen werden. Nach dem WpÜG kann das Übernahmeangebot nicht

aufgrund einer Angebotsänderung ein weiteres Mal verlängert werden.



Das Übernahmeangebot und alle infolge der Annahme des

Übernahmeangebots zustande kommenden Verträge unterliegen weiterhin

den aufschiebenden Bedingungen gemäß den Ziffern 4.2.1 (in der

geänderten Fassung), 4.2.3 und 4.2.4 der Angebotsunterlage, die bis

zum Ablauf der jetzt bis zum 21. Oktober 2016 verlängerten

Annahmefrist eintreten müssen. Darüber hinaus stehen das

Übernahmeangebot und alle infolge der Annahme des Übernahmeangebots

zustande kommenden Verträge noch unter der aufschiebenden Bedingung

des Eintritts der Angebotsbedingungen gemäß Ziffer 4.2.2 (ii)-(iv)

der Angebotsunterlage, die auch nach Ablauf der Annahmefrist,

spätestens jedoch bis zum 28. Februar 2017, eintreten können. Nach

dem WpÜG sind der Bieterin während der verlängerten Annahmefrist oder

danach weitere Änderungen des Übernahmeangebots oder ein Verzicht auf

Angebotsbedingungen des Übernahmeangebots untersagt, einschließlich

einer Änderung oder Reduzierung der Mindestannahmeschwelle.



Aufgrund der Änderung der Mindestannahmeschwelle und der durch das

WpÜG vorgesehenen Verlängerung des Übernahmeangebots um zwei Wochen

kommt es zu bestimmten weiteren Änderungen bzw. Ergänzungen des

Übernahmeangebots und der Angebotsunterlage, die sich im Einzelnen

aus der am 6. Oktober 2016 veröffentlichten Änderung des

Übernahmeangebots ("Änderung") ergeben. Die Änderung ändert und

ergänzt das Übernahmeangebot und die Angebotsunterlage, und diese

Pressemitteilung steht insgesamt unter dem Vorbehalt der sich aus dem

Übernahmeangebot in der Fassung der Änderung ergebenden

Informationen.



Das Übernahmeangebot ist in Zusammenhang mit der Änderung zu

lesen. Soweit sich aus der Änderung nichts Abweichendes ergibt,

gelten die Bestimmungen der Angebotsunterlage unverändert fort. Das

Übernahmeangebot und die Änderung sowie eine englischen Übersetzung

des Übernahmeangebots und der Änderung sind im Internet unter

http://www.grandchip-aixtron.com abrufbar.



Exemplare des Übernahmeangebots und der Änderung werden zur

kostenlosen Ausgabe in Deutschland bei der Deutsche Bank AG,

GSS/Issuer Services, Post-IPO Services, Taunusanlage 12, 60325

Frankfurt am Main, Deutschland, Fax: +49 (0)69 910-38794, E-Mail:

dct.tender-offers(at)db.com bereit gehalten.



Die englischsprachige Übersetzung des Übernahmeangebots und der

Änderung stehen zur kostenfreien Ausgabe bei D.F. King & Co., Inc.

unter D.F. King & Co., Inc., 48 Wall Street, New York, NY 10005,

Vereinigte Staaten, E-Mail: AIXG(at)dfking.com sowie unter der Rufnummer

+1 (877) 478-5043 (gebührenfrei in den Vereinigten Staaten) zur

Verfügung.



Wichtige Informationen



Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken und

stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das Übernahmeangebot

für die ausgegebenen Aktien der AIXTRON (einschließlich der durch

ADSs repräsentierten AIXTRON-Aktien) hat am 29. Juli 2016 begonnen.

Die Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots, sowie die

Aufforderung und das Angebot zum Kauf von Aktien der AIXTRON

(einschließlich der durch ADSs repräsentierten AIXTRON-Aktien), sind

nur in der von der Bieterin erstellten und von der BaFin

(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) genehmigten

Angebotsunterlage, der zugehörigen Änderung sowie in den damit

zusammenhängenden Angebotsmaterialien enthalten. Die englische

Übersetzung der Angebotsunterlage, die zugehörige Änderung und die

damit zusammenhängenden Angebotsmaterialien wurden bei der U.S.

Securities and Exchange Commission (die "SEC") durch ein Tender Offer

Statement auf Schedule TO, in jeweils aktualisierter Fassung,

("Tender Offer Statement") eingereicht. AIXTRON hat im Hinblick auf

das Übernahmeangebot ein Solicitation/Recommendation Statement auf

einem Schedule 14D-9 bei der SEC eingereicht.



Das Tender Offer Statement, einschließlich der Angebotsunterlage,

eines Übermittlungsschreibens (letter of transmittal) und sonstiger

damit zusammenhängender Angebotsmaterialien, in der jeweils gültigen

Fassung, enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen

werden sollten, bevor eine Entscheidung mit Bezug auf das

Übernahmeangebot getroffen wird.



Diejenigen Materialien und sonstigen Dokumente, die von der

Bieterin oder AIXTRON bei der SEC eingereicht wurden, sind kostenlos

auf der Website der SEC auf www.sec.gov abrufbar. Zusätzlich sind

oder werden das Tender Offer Statement der Bieterin und andere

Dokumente, die diese bei der SEC eingereicht hat oder einreichen

wird, auf www.grandchip-aixtron.com verfügbar sein.







Pressekontakt:

Brunswick Group

E-Mail: aixtronoffer(at)brunswickgroup.com

Tel: +49 (0) 30 2067 3386



Original-Content von: Grand Chip Investment GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Grand Chip Investment GmbH

Datum: 06.10.2016 - 17:32

Datum: 06.10.2016 - 17:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1409269

Anzahl Zeichen: 8462

Kontakt-Informationen:

Firma: Grand Chip Investment GmbH

Stadt: Frankfurt am Main





