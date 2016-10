So wird Ihr Wordpress-Blog unter einer Blog-Domain erreichbar

Wordpress ist auch in Deutschland beliebt. Hier wird erklärt, wie Sie durch eine Blog-Domain das Ranking Ihres Wordpress Blogs verbessern.

Eine Blog-Domain für einen Wordpress Blog ist eine pfiffige Idee....

(firmenpresse) - Nach Schätzungen beruhen ca. 20-30 Prozent aller aktiven Webseiten in den USA auf Wordpress. Das Thema Domains für Wordpress ist also kein irrelevantes Thema.



Typisch für social networks ist, dass der Nutzer eine Unterseite in der Form "portal.com/nutzer" bekommt. Für so eine Seite ein hohes Ranking in Suchmaschinen zu erstreben, ist verlorene Liebesmüh. Die Regel wird sein, dass Suchmaschinen solche Seiten gar nicht listen.



Nur mit einem Wordpress Blog + eigener Domain werden Sie beim Ranking unter Google und Co. gute Ergebnisse erzielen können.



Die Lösung:

Sie registrieren eine neue Blog-Domain.

Dann gehen Sie im Administrations-Bereich zu dashboard. Dort wählen Sie "Upgrades".Dann gehen Sie zu "Domains" und klicken auf den "Add domain to blog"-Button. Wenn die Nameserver bestätigt werden, müssen Sie 12 US-Dollar bezahlen und den Prozess abschliessen. Nach dem abgeschlossenen Kauf gehen Sie zurück zu "Upgrade" ->Domains und wählen die radio button in der Nähe der Domain, die Sie gerade zugefügt haben,und klicken auf "Update Primary Domain Button".



Ein besonderer Service bietet die Fa. Secura (domainregistry.de): Falls Sie die Blog-Domain dort erwerben und nicht mit dem Prozess des Hinzufügens zu dem Wordpressblog

zurechtkommen, wird als kostenfreier Service diese Aufgabe von Secura erledigt.



Marc Müller



http://www.domainregistry.de/blog-domain.html







http://www.domainregistry.de



Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.



Secura gewann 2016 den "Ai Intellectual Property Award 2016" als "Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.



Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.



Kontakt: Secura(at)domainregistry.de

http://www.domainregistry.de









Secura GmbH

Frohnhofweg 18, 50858 Köln

