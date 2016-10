"Der helle Bach": Rauschende Lebensfreude mit dem Bolshoi Ballett

(ots) - Standing Ovations, Lachtränen und Begeisterung -

das ist die Resonanz auf "Der helle Bach" in der Aufführung des

Bolshoi Balletts Moskau: Spätestens wenn der markante Balletttänzer

Ruslan Skvortsov gespielt grobschlächtig und wunderbar selbstironisch

in die Rolle einer zierlichen Nymphe schlüpft, dann ist auch im

Kinosaal mit spontanem Szenenapplaus zu rechnen. In der zweiten von

sieben Veranstaltungen präsentiert CineStar am 6. November 2016 um

16:00 Uhr die berühmte Aufzeichnung von Schostakowitschs Meisterwerk

- als kinoexklusive Aufzeichnung in HD und mit Surround Sound.



Ballett bedeutet Hochleistung, Disziplin, vornehmlich klassische

Musik und bewahrende Tradition. Dass dies aber am besten durch den

Wandel funktioniert, beweist das Ensemble des berühmten Bolshoi

Balletts immer wieder. Die gefeierte Aufzeichnung des Stücks "Der

helle Bach" ist ein Paradebeispiel dafür: Choreograph Alexei

Ratmansky erweckt mit diesem humorvollen Meisterwerk das Genie von

Schostakowitschs Musik, indem er ein urkomisches Meisterwerk

erschafft. Mit Slapstick-Einlagen, ausgelassenen Täuschungen,

falschen Identitäten und seinen farbenprächtigen Charakteren -

Haupttänzer Ruslan Skvortsov verkleidet sich sogar als Nymphe. Das

Bolschoi pulsiert vor Leben und guter Laune in Ratmanskys brillant

choreografiertem Erfolgsstück. Das Libretto stammt von Adrian

Piotrovsky und Fyodor Lopukhov. In den Hauptrollen tanzen Svetlana

Lunkina (Zina), Mikhail Lobukhin (Pyotr), Maria Alexandrova (Die

Ballerina), Ruslan Skvortsov (Der Balletttänzer), Denis Savin (Der

Akkordeonspieler) und Alexei Loparevich (Alter Mann).



Zum Inhalt: Das Erntedankfest auf einer Kolchose führt die

Ballerina einer Tanztruppe auf der Durchreise mit Zina zusammen,

ihrer Freundin aus Kindheitstagen. Um deren untreuen Ehemann eine

Lektion zu erteilen, entscheiden sich Zina, die Ballerina und der



Ehemann der Ballerina, ihre Rollen für einen Abend zu tauschen...



Der Vorverkauf für diese und die fünf folgenden Veranstaltungen

hat begonnen: Karten gibt es an der Kinokasse und online unter

cinestar.de. Ausschließlich an der Kinokasse erhältlich ist zudem die

Abo-Karte für alle Vorstellungen zum Vorzugspreis von nur 129,50

Euro.



Folgende CineStar Kinos zeigen "Der helle Bach" am 6. November

2016 um 16:00 Uhr:



Berlin (Sony Center, Tegel, Treptow), Bielefeld, Bonn, Chemnitz

Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Erlangen, Frankfurt

Metropolis, Frankfurt/Oder, Fulda, Gütersloh, Greifswald, Hagen,

Ingolstadt, Jena, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Magdeburg,

Mainz CineStar, Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock

Capitol, Saarbrücken, Stralsund, Villingen-Schwenningen, Weimar,

Wismar, Wolfenbüttel







