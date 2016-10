DESTACO erweitert Sortiment der Kniehebelspanner der Serie 5000

Neue verbesserte Handspanner mit derDESTACO®Toggle-Lock Plus®Technologie - ideal geeignet für maschinelle Bearbeitung und Metallherstellung.

Die Schwerlast-Kniehebelspanner der Serie 5000 können sich nicht unbeabsichtigtöffnen. (Bildquelle:

(firmenpresse) - Auburn Hills, Michigan /USA - 6. Oktober 2016



DESTACO, der branchenführende Anbieter von Hochleistungslösungen in den Bereichen Automation, Spanntechnik und Containment, hat heute mitgeteilt, dass seine leistungsstarken manuellen Kniehebelspanner der Serie 5000 mit der DESTACO® Toggle-Lock Plus® Technologie ausgestattet wurden und damit mehr Sicherheit bei Schwerlastanwendungen bieten.



Die weltweit erhältliche neue Generation von Schubstangenspannern der Serie 5000 beinhaltet den DESTACO® Toggle-Lock Plus®, einen sekundären Verriegelungsmechanismus. Er eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie beispielsweise Schleif-, Schweiß- und Montagearbeiten sowie maschinelle Bearbeitung und Metallherstellung.



"Angesichts der stetig steigenden Anforderungen an Sicherheit und Präzision im Schwerlastbetrieb wird auch die Performance in den Bereichen Automation und Spanntechnik immer wichtiger werden", so Tom Stimac, Sales Manager, Handspanner, DESTACO. "Dank unserer bewährten DESTACO® Toggle-Lock Plus® Technologie können sich die Spanner der Serie 5000 nicht aus Versehen öffnen, und wir sind so in der Lage, branchenweit einzigartige Lösungen für Anwendungen mit höchsten Sicherheitsanforderungen zu bieten."





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.destaco.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

DESTACO ist ein weltweit agierendes Unternehmen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Automations- und Spanntechnik. Seit 1915 bietet es seinen Kunden in allen Bereichen der Industrie produktive Lösungen. Es greift damit auf einen 100-jährigen Erfahrungsschatz zurück. Qualität, Innovation und Service zeichnen DESTACO weltweit als führenden Anbieter flexibler, prozessoptimierender Spann-, Greif-, Transport-, Automations- und Fördertechnik-Lösungen aus.



Das Unternehmen und seine Mitarbeiter haben sich dieser Team-Philosophie verpflichtet: DESTACO bietet seinen Kunden an deren weltweiten Produktions-Standorten erstklassige Produkte sowie technische Beratung durch Experten und effizienten Service.

Dies ist eine Pressemitteilung von

DESTACO Europe GmbH

PresseKontakt / Agentur:

DE-STA-CO Europe GmbH

Edit Schulze-Steinen

Hiroshimastrasse 2

61440 Oberursel

eschulzesteinen(at)destaco.com

06171 - 705 - 0

www.destaco.com



Datum: 06.10.2016 - 18:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1409275

Anzahl Zeichen: 1432

Kontakt-Informationen:

Firma: DESTACO Europe GmbH

Ansprechpartner: Edit Schulze-Steinen

Stadt: Oberursel

Telefon: 06171 - 705 - 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung