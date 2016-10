TUI Deutschland reagiert auf Flugstreichungen infolge massenhafter Krankmeldungen von TUI fly Crews und informiert ihre Gäste aktiv über die Reisebüros

(ots) - 6. Oktober 2016. TUI Deutschland reagiert auf

Flugstreichungen infolge massenhafter Krankmeldungen von TUI fly

Crews und informiert ihre Gäste aktiv über die Reisebüros



108 TUI fly Flüge für morgen abgesagt / Zusätzliche Flugzeuge

gechartert



TUI Deutschland arbeitet mit Hochdruck daran, die Auswirkungen der

massenhaften und äußerst kurzfristigen Krankmeldungen von TUI fly

Crews für ihre Gäste so gering wie möglich zu halten. Die

konzerneigene Fluggesellschaft TUI fly hat für morgen ihren

Flugbetrieb eingestellt und 108 Flüge abgesagt. Davon sind 54 Flüge

von Deutschland und 54 Rückflüge aus den Urlaubszielen betroffen. Um

Urlauber aus den Feriengebieten nach Hause zu bringen, hat TUI erneut

Flugzeuge anderer Airlines gechartert.



TUI Deutschland informiert derzeit alle Kunden, die morgen mit TUI

fly in den Urlaub starten wollen und denen in absehbarer Zeit keine

alternative Beförderungsmöglichkeit angeboten werden kann, über die

Kündigung ihres Reisevertrags. Damit sollen Urlauber vor unzumutbaren

Wartesituationen am Flughafen bewahrt werden.



Alle TUI Kunden in den Urlaubsregionen werden über die Reiseleiter

informiert und vor Ort versorgt. Zusätzliche Mitarbeiter kümmern sich

an den TUI Flugha-fenstationen um die Fluggäste.



Auch in den kommenden Tagen kann es zu weiteren Flugstreichungen

kommen. Die extrem kurzfristigen Krankmeldungen machen es TUI

unmöglich, frühzeitiger zu informieren und alternative

Reisemöglichkeiten anzubieten.



Diese Meldung finden Sie auch im Pressebereich unter

www.tuigroup.com.







