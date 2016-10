WDR Fernsehen, 7. Oktober, 2016, 21.00 - 21.45 Uhr

Das Flohmarkt-Duell - Herne Gysenbergpark

(ots) -

Ein Flohmarkt, zwei Kandidaten, dreihundert Euro Budget und vier

Stunden Zeit, um fünf Schätze zu finden - das ist das Flohmarktduell!



In jeder Folge "Flohmarktduell" treten zwei Hobbytrödler

gegeneinander an. Das Ziel: Innerhalb von vier Stunden auf einem

Flohmarkt in NRW die besten Schätze finden. Dabei müssen die

Kandidaten nicht nur Verhandlungsgeschick, sondern auch den richtigen

Riecher für Wertvolles beweisen. Mit ihrem Budget von je 300 Euro

dürfen sie maximal fünf Teile kaufen. Wofür sie ihr Geld ausgeben,

ist ihnen überlassen - die Ware darf nur nicht neu sein und sollte

bei einem Weiterverkauf ordentlich Geld einbringen.



Durch die Sendung führt Moderator Daniel Aßmann. Ihm zur Seite steht

Trödelexperte Markus Siepmann, seit über 30 Jahren Profi in Sachen

Antiquitäten und Flohmarkt. Er ist es auch, der am Ende bewertet,

welcher der beiden Kandidaten sein Geld gewinnbringender eingesetzt

hat und das Duell als Sieger verlässt. Daneben gibt er im Laufe der

Sendung wertvolle Tipps für Flohmarktgänger und zeigt, welche antiken

Schätzchen man auf den Märkten finden kann.



Der Schauplatz des heutigen Duells liegt im Ruhrgebiet, genauer

gesagt im Gysenbergpark Herne. Auf dem hiesigen Trödelmarkt gehen

Pascal Frohwein (35) aus Köln und Nina Bauer (25) aus Recklinghausen

ins Rennen um die besten Schätze. Wer findet die wertvolleren

Gegenstände und kann das "Flohmarktduell" für sich entscheiden?



Redaktion: Jörg Gaensel



Hotline WDR Fernsehen: 0221/567 89 999

WDR-Text Seite: 385

Internet: www.servicezeit.de







