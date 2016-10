Business Produktivität im Mittelstand

ComLine und smapOne forcieren App-Lösungen

(PresseBox) - Spezialdistributor ComLine ist neuer Distributionspartner von smapOne. Mit dem App-Baukasten von smapOne kann man kleine Geschäfts-Prozesse selbst schnell in Apps verwandeln ? plattformunabhängig, nativ und ohne Programmierkenntnisse.

?Die digitale Welt betrifft jeden. Ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, ob Großbetrieb oder Einzelkämpfer von nebenan. Durch den Verkauf von App-Solutions ergeben sich große Chancen aber auch Herausforderungen für den Handel. Mit der App-Solution von smapOne bieten wir Ihnen interessante und lukrative Lösungen für den Bereich der

Digitalisierung von Geschäftsprozessen.? sagt Thorsten Vicentini, Produktmanager bei ComLine.

Mithilfe des unkomplizierten App-Baukastens von smapOne kann jeder Händler schneller auf Kundenanforderungen reagieren und kostengünstigere Lösungen entlang der gesamten mobilen Wertschöpfungskette anbieten. Mobile Anwendungen für Checklisten, Protokolle oder Umfragen können entweder innerhalb weniger Minuten direkt über die smapOne-Plattform erstellt und an die jeweiligen Teams ausgeliefert werden oder als Teilstück in komplexere Mobility-Strategien implementiert werden. Der Kunde kann die durch die App-Nutzung generierten Daten zur Weiterverarbeitung in Folgesysteme integrieren.

?Wir glauben, täglich scheitern unzählige gute Ideen für maßgeschneiderte, schnell verfügbare Businesslösungen an zu hohen Umsetzungshürden in Unternehmen. smapOne macht es Ihnen leicht, Ihre kleinen Prozesse selbst schnell in Apps zu verwandeln ? plattformunabhängig, nativ und ohne Programmierkenntnisse. Business-Apps in 30 Minuten?, ergänzt Sven Zuschlag, Gründer von smapOne.

Nähere Informationen zur Lösung und den Möglichkeiten für smapOne Partner können über die ComLine Apple Business Unit angefordert werden. ComLine wird smapOne auch auf der CPN iGNITION 25 in Hamburg am 08. Oktober präsentieren.

Über smapOne

smapOne ist ein Corporate Start-Up - Ein Unternehmen, das die besten Seiten aus Corporate und Start-Up vereint. smapOne bringt den Unternehmergeist, die Fähigkeit, Dinge neu zu denken und die Leidenschaft eines Start-Ups mit. Aber eben auch Erfahrung im Business-Umfeld, das Netzwerk und Professionalität dank seines Konzernhintergrunds. Das Unternehmen wurde im Mai 2014 gegründet. Das Team sitzt am Hauptstandort Hannover und in der Niederlassung in Dresden. Sven Zuschlag und Thomas Schwarz sind die Gründer von smapOne.



Weitere Informationen unter https://www.smapone.com/



ComLine, mit Hauptsitz in Flensburg, wurde 1992 als IT-Distributor mit speziellem Fokus auf den kreativen Apple-Markt gegründet. Heute bietet ComLine seinen Herstellern exzellente Vermarktungs- und Channelstrategien in DACH, Frankreich und Osteuropa.

Den Fachändler erwarten bei ComLine neben einer zuverlässigen und schnellen Logistik Zusatzservices, die im heutigen IT-Geschäft für ein erfolgreiches Agieren unerlässlich sind: Software Cloudservices, Renewal Management, CRM as a Service, Deployment für mobile Devices und selbstverständlich personalisierte CTO-Konfigurationen.

ComLine wurde von den deutschen Fachhändlern erneut zu einem der besten Großhändler gewählt (CRN Excellent Distributor 2016).

Weitere Informationen unter http://www.comline-shop.de





Datum: 06.10.2016 - 17:27

