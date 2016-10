Weinberg: Entgeltgleichheitsgesetz mit Maß

(ots) - Ungerechte Bezahlung von Frauen will niemand -

Bürokratiemonster aber auch nicht



Am heutigen Donnerstag hat der Koalitionsausschuss sich auf

Eckpunkte eines Entgelttransparenzgesetzes geeinigt. Dazu erklärt der

frauenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marcus

Weinberg:



"Unter der Regierungsverantwortung von CDU und CSU wurden mehrere

Maßnahmen auf den Weg gebracht, die dazu beigetragen haben, die

unbereinigte Lohnlücke zu verringern: unter anderem mehr

Kindertagesbetreuungsangebote, Einführung des Elterngelds, Recht auf

Pflegezeit und die Förderung von Frauen in Führungspositionen. Wenn

mit einem weiteren Gesetz gezielt gegen die ungleiche Bezahlung von

Frauen und Männern vorgegangen werden soll, muss dieses zielgenau und

wirksam sein. Voraussetzung für ein zielgenaues Gesetz zur

Entgeltgleichheit ist, mit den richtigen Zahlen zu operieren. Das ist

die bereinigte Lohnlücke, bei der Erwerbseinbußen aufgrund der

Berufswahl, Teilzeittätigkeit oder Erwerbsunterbrechungen

herausgerechnet sind. Die bereinigte Lohnlücke beträgt zurzeit sieben

Prozent, im emanzipierten Schweden liegt sie bei sechs Prozent.

Politikerinnen und Politiker, die mit der unbereinigten Lohnlücke von

22 Prozent argumentieren, schmeißen auf unredliche Weise alles in

einen Topf.



Ungerechte Bezahlung von Frauen ist inakzeptabel. Auch sieben

Prozent sind da zu viel. Aber wichtig ist, dass das, was gesetzlich

geregelt wird, auch tatsächlich am Ende etwas bringt. Bürokratie um

der Bürokratie willen ist mit der Union nicht zu machen. Daher

begrüßen wir, dass der Koalitionsausschuss den Gesetzentwurf aus dem

SPD-geführten Bundesfamilienministerium mit überbordenden

Vorschriften wieder auf ein vernünftiges Maß gebracht hat. Wir werden

im parlamentarischen Verfahren darauf achten, dass die vereinbarten

Maßnahmen wirksam sind und weder die Tarifvertragsfreiheit noch der



Datenschutz missachtet werden."







