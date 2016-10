WAZ: Am Ende nur Verlierer

- Kommentar von Frank Meßing zu Tuifly

(ots) - Heute ist der letzte Schultag in NRW. Die Flughäfen

rechnen mit einem Ansturm von Herbsturlaubern. Die Mitarbeiter von

Tuifly wissen, dass sie zu diesem neuralgischen Zeitpunkt mit ihren

Massen-Krankmeldungen höchste Aufmerksamkeit erzielen.



Es ist legitim, dass sie auf ihre Sorgen aufmerksam machen, bei

der Neuorganisation unter die Räder zu kommen. Die Mittel, zu denen

sie greifen, sind freilich fragwürdig. Wenn man unterstellt, dass

sich das Kabinenpersonal aus taktischen Gründen krank meldet, nutzt

es die soziale Errungenschaft der Lohnfortzahlung aus. Nicht von

ungefähr distanziert sich ihre Gewerkschaft von der Aktion. Allein:

Wer will dem Bordpersonal nachweisen, dass es nicht an Bauchschmerzen

leidet?



Leidtragende der Umstrukturierung sind aber nicht nur die

Tuifly-Mitarbeiter. Crews von Air Berlin müssen in die Bresche

springen, ihren Kunden will Tuifly bei Flugausfall keine

Entschädigung zahlen. Die Protestaktion läuft Gefahr, am Ende nur

Verlierer zu produzieren.







