neues deutschland: Noch kein Sieg -über das gestoppte Abtreibungsverbot in Polen

(ots) - Schwarz waren am Montag die Straßen von Gdansk bis

Katowice, von Poznan bis Bialystok. Hunderttausende Frauen und Männer

demonstrierten gegen eine Gesetzesinitiative, die das ohnehin

restriktive Abtreibungsrecht noch einmal zu verschärfen suchte.



Nun lehnte der Sejm diese ab - ein Sieg für die Frauen und ihr

Recht am eigenen Körper? Höchstens eine Atempause. Und: Das schnelle

Einknicken der PiS unter Jaroslaw Kaczynski ist kein »Wir haben

verstanden!« gegenüber dem Souverän auf der Straße - es ist ein

taktischer Rückzug vor, aus PiS-Sicht, Feinden. Kaczynski und

Premierministerin Szydlo mögen von der Heftigkeit der Proteste

überrascht worden sein, die schnelle Reaktion darauf zeigt

politisches Geschick - und auf, worum es der Regierung wirklich geht.

Die radikalen Abtreibungsgegner waren als Wähler wichtig, um die

Macht zu erringen. Deren Anliegen ist für die PiS weniger prioritär

und wird flugs zumindest kurzfristig geopfert, wenn es das wichtigste

Ziel der Nationalkonservativen gefährdet: den Umbau des Staates,

namentlich des Verfassungsgerichts und der staatlichen Medien.



Die EU fürchtet die PiS dabei nicht - Hunderttausende Frauen und

Männer auf der Straße, denen es nicht nur um Abtreibung geht, dagegen

schon. Die PiS will sie schnell demobilisieren, indem sie deren

ursprüngliches Thema von der Agenda nimmt. Der polnische Souverän hat

Stärke gezeigt - aber um der PiS-Regierung wirklich weh zu tun,

müssen die Straßen schwarz bleiben.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 18:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1409287

Anzahl Zeichen: 1844

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung