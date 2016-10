Für einen gesunden Baum: Die leichte Baumpflegesäge shindaiwa 251Ts

Metzingen, 6. Oktober 2016 – Baumpflegeprofis kennen die Risiken ihres Handwerks und wissen, was bei der Arbeit in schwindelerregender Höhe wirklich wichtig ist: Effizienz ohne unnötige Details. Kein Wunder also, dass die neue Baumpflegesäge 251Ts von shindaiwa die leichteste ihrer Klasse ist: High Power, less weight. Eben ein echter und zuverlässiger Partner in der Höhe.

(firmenpresse) - Ein gesunder Baum kommt nicht von ungefähr: Regelmäßige Pflege muss sein. Und das nicht nur für einen gepflegten Gesamteindruck, sondern vor allem wegen der allgemeinen Sicherheit. Denn ein kranker Baum birgt die Gefahr herabstürzender Äste, die schnell Fußgänger verletzen können. Umso wichtiger ist daher, dass sich erfahrene Profis um die Baumpflege kümmern. Und die haben dementsprechend hohe Ansprüche an ihre Arbeitsgeräte. Um diesen gerecht zu werden haben die shindaiwa-Ingenieure bei der neuen 251Ts einen besonderen Clou entwickelt: Gerade mal 2,3 Kilogramm wiegt die Säge bei starken 1,10 Kilowatt Leistung. Damit beißt sie sich mühelos auch durch widerspenstige Äste und ist dabei angenehm leicht, selbst bei langen Einsätzen.



Neben dem Gewicht ist einfache Anwendung das A und O bei der Arbeit hoch oben auf dem Baum. Die Profis haben mit wenig Platz und den Launen der Natur zu kämpfen, da muss es schnell und präzise gehen. Durchdachte Handhabung vor komplizierten Extras. Deshalb startet die leichteste Säge ihrer Klasse auch mit dem shindaiwa-Leichtstartsystem: Für einen schnellen und kräftesparenden Start. Dabei liegt die 251Ts immer gut in der Hand und sorgt für die nötige Balance.



Kommerziell genutzte Geräte haben es nicht leicht: Sie sind naturgemäß besonderen Belastungen ausgesetzt. Nicht selten erhalten sie deshalb kaum Garantieleistungen. Anders bei der neuen Baumpflegsäge aus dem Hause shindaiwa: Gewerbliche Nutzer erhalten ganze zwei Jahre Garantie, private sogar fünf Jahre.



Hubraum: 25,0 cm3 | Leistung: 1,10 kW / 1,51 PS | Gewicht: 2,3 kg | Schienenlänge: 25 cm | 496,00 € UVP (inkl. MwSt.)







http://www.echo-motorgeraete.de/presse/pressemitteilungen/fuer-einen-gesunden-baum-die-leichte-baumpflegesaege-shindaiwa-251ts/



ECHO Motorgeräte



ECHO Motorgeräte vertreibt über mehr als 1.000 Fachhändler seit mehr als 30 Jahren qualitativ hochwertige und robuste Motorgeräte für die Rasen-, Garten-, Landschafts- und Arealpflege an ambitionierte Gartenliebhaber und Profianwender. Besitzer großer Gärten und Grundstücke, Hausmeister oder Hausmeisterdienste, Reinigungsdienstleister, Platzwarte, kleine Kommunen, Garten- und Landschaftsbauer, Land- und Forstwirte oder Handwerker – sie alle finden sich im umfangreichen Produktprogramm von ECHO Motorgeräte wieder.



www.echo-motorgeraete.de



ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH

