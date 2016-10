Praxis am Turm bietet jetzt auch Behandlungen samstags an.

Ab sofort werden Behandlungen in der Praxis am Turm Frankfurt der Fachbereiche Osteopathie, Physiotherapie und Massage, auch samstags angeboten.

Praxis am Turm, samstags geöffnet für Osteopathie, Physiotherapie und Massage

(firmenpresse) - Die Praxis am Turm in Frankfurt Oeder Weg, ist ab sofort für die Fachrichtungen Osteopathie, Physiotherapie und medizinische Massagen nun auch samstags geöffnet. Durch die erweiterten Öffnungszeiten können Betroffene davon profitieren, dass sie sich an ihrem freien Tag behandeln lassen können und die Entspannung sehr viel langanhaltender ist. Außerdem ermöglicht sowohl eine medizinische Massage, als auch eine Behandlung mit Osteopathie durch unsere Heilpraktiker, einen gelassenen Einstieg in das Wochenende.



Gerade für Menschen die im Alltag sehr gefordert sind, ist ein aktives Entspannen eine sehr wertvolle Möglichkeit einer gelungenen Work-Live-Balance und hierüber wieder Kräfte für den Alltag zu sammeln. Auch für Eltern ist eine Behandlung in der Praxis am Turm in Frankfurt an Samstagen eine gute Möglichkeit, sehr schnell in einen Entspannungsmodus zu gelangen.



Es ist durchaus sinnvoll für die Betroffenen zu unterscheiden, welche Methode sie in Anspruch nehmen möchten. Sind keinerlei Beschwerden vorhanden, dann kann eine Wellness-Massage mit angenehmen Duftölen, zur Entspannung oftmals ausreichend sein. Durch eine sitzenden Lebensweise jedoch, sind bei vielen Menschen bereits Beschwerden entstanden. Das können Verspannungen sein oder sogar schon Rückenschmerzen. Wenn Verspannungen lange Zeit schon bestanden haben, können sich in der Folge Gewebestrukturen verschieben und die Beschwerden werden ausgeprägter, in Form von Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen. Eine extreme Form wäre der Hexenschuss oder ein Bandscheibenvorfall.



Während Verspannungen oft mit medizinischer Massage behandelt werden, ist diese bei Rückenschmerzen oft nicht mehr ausreichend und eine Behandlung mit Physiotherapie oder Osteopathie die zu wählende Methode. Genauso wird ein Hexenschuss oder ein Bandscheibenvorfall mit Physiotherapie oder Osteopathie behandelt werden. Liegt ein Bandscheibenvorfall vor, wird in jedem Fall ein Orthopäde hinzu gezogen.



Diese verschiedenen Methoden können einzeln gebucht werden oder auch zusammen. Der Patient kann sich vorab in der Praxis am Turm in Frankfurt durch Heilpraktiker beraten lassen, welche Behandlungsmethode für ihn die beste sein wird. Oftmals wird die medizinische Massage entweder mit Physiotherapie kombiniert, oder die Physiotherapie mit einer osteopathischen Behandlung verbunden.





Die Praxis am Turm in Frankfurt liegt zudem zentral, im Oeder Weg 15, in der Nähe des Eschenheimer Tor’s und durch einen Aufzug besteht ein ebenerdiger Zugang zur Praxis, für Menschen mit Schmerzen ein wichtiges Kriterium.









http://www.praxis-am-turm.com/massage-frankfurt.html



Praxisgemeinschaft für ganzheitliche Medizin in Frankfurt mit den Fachbereichen: Osteopathie, Physiotherapie und Massage, Chinesische Medizin (TCM) und Akupunktur, Coaching und Hypnose.

Praxis am Turm

Kommentare zur Pressemitteilung