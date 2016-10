Mitteldeutsche Zeitung: zu Polen und Abtreibung

(ots) - Kaczynski hat sich ohne Not von zwei Seiten in die

Enge treiben lassen. Von rechts drängten ihn fundamentalistische

Lebensschützer zu einer mittelalterlich anmutenden Verschärfung des

Abtreibungsrechts. Von links stiegen nicht nur Feministinnen auf die

Barrikaden. Auch die zuletzt schwächelnde außerparlamentarische

Opposition witterte Morgenluft. Und was tat Kaczynski? Er ließ den

Dingen ihren Lauf und sah zu, wie die PiS-Abgeordneten dem

Hassprojekt in Erster Lesung zustimmten. Nun hat Kaczynski die

Notbremse gezogen. Der Schaden, den er und seine Partei davongetragen

haben, ist aber immens. Die Opposition hat gesehen, dass sie

Kaczynski stoppen kann, und sie wird nachlegen. Es zeigt sich einmal

mehr, dass für autoritäre Selbstherrscher in dem demokratischen

Rahmen, den die EU setzt, kein Durchmarsch möglich ist.







