Mitteldeutsche Zeitung: zur Koalition und Geld

(ots) - Erst hat sie in der Flüchtlingspolitik Selbstkritik

geübt. Nun sind die Steuern dran. Ein Lieblingsthema ihres

bayerischen Männerfreundes. Der hat letztens die "größte

Steuersenkung aller Zeiten" angekündigt. So weit würde Merkel nie

gehen. Aber sie hat Erleichterungen für möglich erklärt, wenn die

wirtschaftliche Entwicklung so bleibe. Wofür vieles spricht. Die

Große Koalition einigt sich in Zehn-Euro-Schritten auf letzte

Gemeinsamkeiten vor der Wahl. Dass für derlei Kleinkram ein

"Koalitionsausschuss" zu tagen hat - was illustriert besser den

Zustand dieses Bündnisses? Müde sind sie der Zusammenarbeit und

würden am liebsten gleich den Wahlkampf beginnen. Allein, neue

Konstellationen werden nicht einfach zu haben sein. Da ist es nicht

schlecht, noch mal in bewährter Formation ums Kleingedruckte zu

feilschen. Daran lässt sich anknüpfen, wenn's denn sein muss.







Datum: 06.10.2016

