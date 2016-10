WAZ: Keine freie Wahl der Sozialhilfe

- Kommentar von Stefan Schulte zur EU-Zuwanderung

(ots) - Schrecklich durcheinander gehen die Debatten zur

Zuwanderung. Zwischen Kriegsflüchtlingen, Arbeitsmigranten und

Armutsflüchtlingen wird spätestens hinter der bayrischen Grenze

nimmer mehr unterschieden. Im CSU-Duktus ist das einerlei, strömen eh

alle in unsere gesegneten Sozialsysteme.



Differenzierung braucht es aber, um zu erklären, warum eine

SPD-Ministerin Migranten von Sozialhilfe und Hartz IV ausschließen

will. Es ist eben nicht einerlei, ob jemand aus Todesangst aus seiner

Heimat flieht, ob er schlicht die hierzulande höheren

Sozialleistungen begehrt. Das tun laut Statistik übrigens auch von

den Migranten aus Rumänien und Bulgarien die wenigsten. Aber gerade

in manchen Vierteln des Ruhrgebiets stellt die dort gar nicht so

kleine Minderheit der Sozialmigranten die Städte vor Probleme.



Niemand will in der EU die Grenzen wieder hochziehen. Jeder kann

sich innerhalb Europas niederlassen, wo er will. Er ist auch frei, im

Land seiner Wahl zu arbeiten. Doch diese Arbeitnehmerfreizügigkeit

bedingt eben das Arbeiten. Ein Recht, dort Sozialhilfe zu beziehen,

wo sie am höchsten ist, darf es nicht geben. Schon um der Akzeptanz

willen für jene, die unserer Hilfe bedürfen.







Keywords (optional):

