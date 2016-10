Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Tuifly

(ots) - Auf dem Flugmarkt gibt es längst einen

Preiskampf, der von Billigfliegern wie Ryanair und Easyjet angefacht

wird . Auch die Lufthansa ist immer wieder mit den Piloten in zähen

Verhandlungen, bei denen es vordergründig um die Altersversorgung

geht, aber letztlich um die vom Unternehmen geplante Stärkung der

Billigtochter Eurowings. Die Spirale der Sparmaßnahmen wird sich

somit fortsetzen - wer zu teuer ist, verliert Passagiere. So

verständlich das Unwohlsein der Belegschaft auch ist, so wenig lässt

sich dieser Trend durchs Fernbleiben von der Arbeit aufhalten.







