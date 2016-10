Lausitzer Rundschau: Das gezähmte Monster



Bauaufsicht genehmigt Brandschutz am BER in Schönefeld

(ots) - Die Techniker haben dem zentralen Aggregat der

Entrauchungsanlage im Hauptstadtflughafen BER einen treffenden Namen

gegeben: das Monster. Die Bezeichnung trifft es. Die Maschinen und

Steuerungen, die im Fall eines Feuers die giftigen Gase aus dem

Hauptterminal schnell absaugen sollen, haben sich tatsächlich im

Laufe der scheinbar unendlichen Bauzeit des Flughafens zu einem

beinahe unbeherrschbaren Monstrum entwickelt. Das inzwischen weltweit

verlachte Großprojekt in Schönefeld ist mit den Jahren immer weiter

gewachsen, weil die zu erwartenden Fluggastzahlen immer größer

wurden. Mit immer gigantischeren Motoren und nicht minder

gigantischen Steuereinrichtungen sollte das Flächenwachstum technisch

ausgeglichen werden. Aber die praktischen Tests und die Berechnungen

der technischen Prüfer widerlegten immer wieder alle gigantomanen

Theorien. Das "Monster" scheint jetzt gezähmt. Die Genehmigung für

das Entrauchungs-Monster aber ist - typisch BER - wieder einmal nur

ein neuer Anfang. In den nächsten Monaten wartet auf die Prüfer des

Bauordnungsamtes im Dahme-Spreewald-Kreis ein weiterer Nachtrag zur

Baugenehmigung - es ist der sechste. Niemand kann heute sicher

ausschließen, dass in den gigantischen Aktenbergen nicht noch ein

"Monster" schlummert.







