Lausitzer Rundschau: Drei Wegmarken



Die Lage der Großen Koalition nach ihrem Spitzentreffen

(ots) - Für ihr intensives Ringen um Ergebnisse sollte man

die Große Koalition nicht automatisch kritisieren. Zum Teil lassen

sich die Projekte, die sie noch auf der Agenda hat, eben nicht so

schnell lösen. Siehe Rente. Schon gar nicht, wenn Finanzminister

Wolfgang Schäuble fehlt. Es sind komplizierte und vor allem teure

Vorhaben, deren Umsetzung daher nur in einem langwierigen Prozess

gelingen kann. Und das, was möglich war, hat die Koalition bei ihrem

Spitzentreffen am Donnerstag auf den Weg gebracht. Der

Koalitionsvertrag wird abgearbeitet, wie bei der Lohngleichheit von

Frauen und Männern. Immerhin das. Neue, zukunftsorientierte

Reformvorhaben jenseits der vereinbarten Themen stehen nicht mehr auf

dem Programm des Bündnisses. Was daran liegt, dass beide Parteien

ihren politischen Schwerpunkt langsam aber sicher verschieben - ihr

Handeln orientiert sich immer stärker an der Bundestagswahl in einem

Jahr. Da bleibt wenig Platz für neue Gemeinsamkeiten. Zwar sind die

Koalitionäre nach ihrem Gipfel darum bemüht, das Gegenteil zu

beteuern. Doch die Zeit der Abgrenzung voneinander hat klar begonnen.

In nächster Zeit werden deshalb drei wichtige Wegmarken die

Zusammenarbeit der großen Koalition bestimmen. In Berlin geht man

davon aus, dass ein Kandidat für die Nachfolge von Bundespräsident

Joachim Gauck innerhalb der kommenden Wochen gefunden sein wird. Die

Zeichen stehen diesbezüglich ein letztes Mal zwischen Union und SPD

auf Miteinander. Freilich darf man das nicht falsch interpretieren.

Das hat nur wenig mit Lust auf eine neue Große Koalition zu tun.

Sondern dahinter verbirgt sich die Erkenntnis, dass das Land

gespalten ist wie selten, und Parteiengezänk um das höchste Staatsamt

diese Kluft womöglich noch vertiefen könnte. Also sucht man in dieser

Personalfrage derzeit den Konsens. Und das ist in der jetzigen

Situation auch richtig so. Nach der Kandidatenkür wird die



großkoalitionäre Entfremdung aber vorangetrieben werden. Anfang

November findet der Parteitag der CSU statt, auf dem die

Christsozialen mit Macht ihr Alleinstellungsmerkmal als einzige

Regionalpartei mit bundespolitischem Anspruch zur Schau stellen

werden. Gegen Angela Merkel, gegen die SPD, vor allem aber gegen die

AfD und für ihre Stammwählerschaft. Im Dezember folgt dann der

CDU-Parteitag, auf dem Merkel wieder zur Bundesvorsitzenden gewählt

werden will. Dort dürfte sie auch ihre erneute Kanzlerkandidatur

verkünden. Danach wird der Druck auf die SPD so groß sein, dass sie

die Benennung ihres Anwärters auf das Kanzleramt kaum länger

hinauszögern kann. Und es wird aller Voraussicht nach Parteichef

Sigmar Gabriel werden, Vizekanzler und Wirtschaftsminister.

Spätestens dann beginnt der Bundestagswahlkampf endgültig. Auch am

Kabinettstisch. Das ist die Gemengelage, die sich abzeichnet. Für

die Umsetzung von Inhalten gibt es also bald kaum mehr Spielraum.

Insofern kann man froh sein über alles, was die Koalition jetzt noch

abgeräumt und auf den Weg gebracht hat.







Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 20:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1409306

Anzahl Zeichen: 3533

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 66 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung