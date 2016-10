Premium-On-Ear-Headset OHS-250 im Aluminiumgehäuse mit Bluetooth 4.0

Edles Design mit hohem Tragekomfort: zum bequemen Musikhören und Telefonieren

On-Ear-Headset mit Bluetooth 4.0

(firmenpresse) - Kabelloser Musikgenuss per Bluetooth: Die Lieblings-Hits von iPhone, Smartphone, Tablet-PC & Co. ohne störendes Kabel hören. Kein Bluetooth? Kein Problem! Einfach Abspiel-Gerät per Kabel mit dem Premium-Headset verbinden: dank Audio-Eingang mit 3,5-mm-Klinke-Anschluss.



Musik-Steuerung direkt am Kopfhörer: Über 3 Tasten die Musikwiedergabe bequem am Headset (https://www.pearl.ch/ch-nc-1260-kopfhoerer-ohrhoerer-headsets-mikrofone-in-ear-funk-kopfhoerer.shtml) von auvisio (http://www.auvisio.ch/) bedienen. Die gewünschte Lautstärke einstellen, starten und stoppen der Wiedergabe und springen per Knopfdruck zum nächsten oder vorherigen Titel springen.



Auch zum Telefonieren: Ein Mikrofon ist in dem edlen Aluminium-Kopfhörer ebenfalls integriert. Gespräche direkt am Headset annehmen und die Lautstärke steuern. Die Musik pausiert automatisch.



Spitzen-Sound mit hohem Tragekomfort: Der weite Frequenzbereich des Kopfhörers sorgt für klare Höhen und satte Bässe. Die weichen Ohrpolster schmiegen sich perfekt an die Ohren. So schirmt man die Umgebungsgeräusche zuverlässig ab. Und man hört nur das, was man hören will!



- On-Ear-Stereo-Headset zum Musikhören und Telefonieren

- Edles Design mit hochwertigem Aluminium-Gehäuse

- Bluetooth 4.0, bis 10 m Reichweite

- Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon

- AUX-Eingang (3,5-mm-Klinke) für Direkt-Anschluss an Media-Player, Smartphone, Tablet-PC, TV, HiFi-Anlage u.v.m.

- Bequeme Bedienung direkt am Kopfhörer: 3 Tasten für Anruf-Annahme und Musiksteuerung

- Verstellbare Bügellänge für passgenauen Sitz

- Tragekomfort de luxe: Kopfbügel und Ohrmuscheln sind weich gepolstert

- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz

- Empfindlichkeit: 75 dB

- Impedanz: 32 Ohm

- Stromversorgung: integrierter Li-Ionen-Akku (300 mAh), bis zu 10 Std. Laufzeit bei 50 % Lautstärke, lädt per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

- Masse: 156 x 73 x 97 mm, Gewicht: 160 g



- Headset inkl. USB-Ladekabel, Audio-Kabel (3,5-mm-Klinke) und deutscher Anleitung



Preis: CHF 39.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 99.95

Bestell-Nr. ZX1599



Zum On-Ear-Headset mit Bluetooth 4.0 (https://www.pearl.ch/ch-a-ZX-1599-1260.shtml?vid=016)





Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

Kommentare zur Pressemitteilung