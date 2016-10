Brennholz und Kaminholz günstig im Online-Shop von brennholz.eu kaufen

Rödental 06.10.2016. Das erfolgreiche Unternehmen brennholz.eu bietet Brenn-und Kaminholz deutschlandweit sowie in den angrenzenden EU-Ländern zu besonders fairen Preisen.

brennholz.eu

(firmenpresse) - Als zuverlässiger und bundesweiter Lieferant von kammergetrocknetem, frischen Buchen-Brennholz und anderen hochwertigen Feuerholz-Sorten, wie u.a. Eiche, Esche, Birke Kiefer in Premium-Qualität werden die Produkte innerhalb von nur 48 Stunden nach Zahlungseingang in ganz Deutschland geliefert. Maximale Qualität trifft hier auf erstklassigen Kundenservice und Kompetenz auf einen reibungslosen Bestellungsablauf.



Ofenfertig, kammergetrocknet und hochwertig: Bestes Holz zum Bestpreis



Das ofenfertige und kammergetrocknete Holz garantiert eine Restfeuchte im Kern des Holzes von unter 23 Prozent, was für eine russfreie, saubere und energiesparende Verbrennung in Kamin und Ofen sorgt und den Geldbeutel schont. Ob München, Hamburg, Berlin, NRW oder Saarland: Das hochwertige Brenn- und Kaminholz kann ganz unkompliziert online bestellt und innerhalb von nur 2 Werktagen frei Haus geliefert werden. Buche, Birke, Eiche, Fichte, Kiefer und Co. sind in verschiedenen Längen und Verpackungen erhältlich und Kunden haben die Möglichkeit, zwischen drei Palettengrößen auszuwählen. Neben der bundesweiten Anlieferung von Kaminholz bietet der Online-Shop auch regionale Brennholz-Angebote, die mit einer kompetenten Spedition direkt nach Hause geliefert werden.



Bestes Brennholz auch über Deutschland´s Grenzen hinaus



Kunden in Österreich, der Schweiz, den Benelux-Ländern, Frankreich, Dänemark und Italien müssen nicht auf das qualitativ hochwertige Brennholz verzichten und es besteht die Möglichkeit, sich innerhalb von nur zwei Wochen mit bestem Kaminholz beliefern zu lassen und vom exklusiven Service zu profitieren. Die übersichtliche Webseite informiert über alle Bestellkonditionen und das kompetente Serviceteam steht Kunden gerne bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite







