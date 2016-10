Weser-Kurier:Über die Zustände am Landgericht schreibt Jürgen Theiner:

(ots) - In Fachkreisen ist man sich einig: Der Zeitraum

zwischen Straftat und Ahndung muss möglichst kurz sein. Gerade bei

jugendlichen Delinquenten lässt sich sonst kein erzieherischer Effekt

erzielen. So weit die Theorie. Und die Bremer Praxis? Die jungen

Schläger, die 2013 am Hohentorsplatz brutal über vier Bauarbeiter

herfielen, haben bisher keinerlei Sanktion verspürt. Ihnen ist

systematisch beigebracht worden, dass sie den deutschen Rechtsstaat

nicht ernst nehmen müssen. Dieser Schaden ist irreparabel. Denn

selbst wenn sich das Landgericht 2017 doch noch zu Taten aufraffen

sollte, ist die polizeiliche Ermittlungsarbeit bereits teilweise

entwertet. Welcher Zeuge wird sich im dann vierten Jahr nach den

Ereignissen noch minutiös an den Hergang erinnern können? Clevere

Anwälte dürften sich das zunutze machen, und am Ende werden sich die

Opfer verhöhnt fühlen. Der Verdruss über solche Zustände ist in

Bremen bereits flächendeckend. Dass die Justiz des Stadtstaates ein

zahnloser Tiger sei, ist eine weitverbreitete Ansicht. Das krasse

Versagen gegenüber den Gewalttätern aus der Neustadt festigt diesen

Eindruck.







