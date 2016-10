Westfalenpost: Hart gelandet / Kommentar von Rolf Hansmann zu Flugausfällen zum Ferienbeginn in NRW

(ots) - Air Berlin, Deutschlands zweitgrößte Fluglinie und

einstiges Vorzeigeunternehmen, ist nach Anwandlungen von Größenwahn

hart gelandet und zu einem Spielball der Konkurrenz geworden.

Allerdings zu einem Spielball, der zumindest einen Konkurrenten - die

Tui-Tochter Tuifly - jetzt auch in schwere Turbulenzen geführt hat.

Die Pläne einer neuen Ferienfluglinie aus Air Berlin und Tuifly haben

eine Welle von Krankmeldungen bei Tuifly-Besatzungen ausgelöst, ein

reibungsloser Flugbetrieb ist ausgerechnet in der Ferienzeit nicht

mehr gewährleistet. Die Sorgen der Arbeitnehmer vor Stellenabbau und

tariflichen Verschlechterungen sind nachvollziehbar. Handelt es sich

doch um Folgen, die bei Umstrukturierungen nicht unüblich sind. Was

womöglich die Mitarbeiter des Ferienfliegers besonders auf die Palme

gebracht hat, ist die katastrophale innerbetriebliche Kommunikation.

Die Firmenspitze hat nicht informiert, sie hat das A und O in einem

Veränderungsprozess versäumt - die Beschäftigten mitzunehmen.

Leidtragende sind die Menschen, die sich die schönsten Wochen des

Jahres redlich verdient haben. Tuifly-Passagieren bleibt zu wünschen,

dass nach dem Rumpel-Start in die Ferien der Urlaub zu einem

entspannten Erlebnis wird.







Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion



Telefon: 02331/9174160



Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalenpost

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 20:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1409310

Anzahl Zeichen: 1554

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalenpost

Stadt: Hagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung