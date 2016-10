Westfalenpost: Bloß jetzt nicht die Füße hochlegen / Kommentar von Kerstin Münstermann zur wirtschaftlichen Lage

(ots) - Die Zahl ist ein Rekord und optisch eindrucksvoll:

Der Umsatz deutscher Firmen im Ausland wird in diesem Jahr rund 1,22

Billionen Euro betragen, ein Plus von zwei Prozent. Nur eine von

vielen guten Nachrichten in der deutschen Wirtschaft. Boomende

Industrie, volle Auftragsbücher, geringe Arbeitslosigkeit. Es geht

der deutschen Wirtschaft gut. Richtig, richtig gut. Deutschlands

Unternehmer können sehr zufrieden sein. Vor allem aber können die

Arbeitnehmer stolz sein. Sie tragen mit Fleiß, Effizienz, Einsatz,

Flexibilität und einer Menge Überstunden zu diesem Erfolg

entscheidend bei. Können sich Politik und Unternehmen nun

zurücklehnen? Nein, auf keinen Fall. Doch die Gefahr ist groß, dass

im Wahlkampf wieder Versprechen für eine bestimmte Klientel gemacht

werden. Jede Partei für den Teil der Gesellschaft, der sie bitte

wählen soll. Das bringt nichts. Vielmehr müssen sich alle anstrengen,

den Standard nicht nur zu halten, sondern zu verbessern. Baustellen

gibt es viele: der schlechte Ausbau mit Breitband. Die maroden

Brücken und Autobahnen. Die Energiewende, bei der Politik und Firmen

den Schwarzen Peter hin- und herschieben. Oder Deutschlands Schüler,

die in maroden Schulgebäuden ihre gesamte Schulzeit verbringen

müssen. Es braucht einen Plan. Die Politik muss dringend damit

beginnen, Investitionen in die Infrastruktur nicht nur gut zu finden,

sondern endlich auch zu tätigen. Und es braucht Unternehmer, die

Stellen schaffen, in Standorte investieren und sich nicht auf guten

Erträgen ausruhen. Niemand darf glauben, dass im Zeitalter der

digitalen Arbeit permanente Verbesserungen unnötig sind. Es kann

schnell zu spät sein.







