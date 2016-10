Weser-Kurier:Über den Bund der Steuerzahler schreibt Moritz Döbler:

(ots) - Es gibt nahezu niemanden in Deutschland, der keine

Steuern zahlt. Ein Kind, das seinen ersten Lolli ersteht, wird in

diesem Moment unwiderruflich zu einem Steuerzahler. Bis an sein

Lebensende wird es das bleiben, der Staat wird immer seinen Anteil

fordern. Insofern suggeriert der Bund der Steuerzahler, er habe eine

Macht hinter sich, die Parteien, Gewerkschaften, Kirchen weit in den

Schatten stellt. Aber so ist es nicht, zuletzt gab er die Zahl seiner

Mitglieder mit bundesweit 310000 an, Tendenz sinkend. Dieser Verein

ist ein selbst ernannter Tugendwächter ohne demokratische

Legitimation oder öffentlichen Auftrag. Und so richtig es ist, eine

Verschwendung von Steuermitteln zu kritisieren, so falsch ist es

doch, das in einen billigen Dauerreflex wider die Politik umzumünzen.

Das jährlich vorgelegte Schwarzbuch geht in diese Richtung. In ihm

ist tatsächlich mancher Schildbürgerstreich zu finden, aber längst

nicht jeder Eintrag konstituiert einen Skandal. Für Bremen nennt der

Bund der Steuerzahler diesmal nur einen einzigen Fall: ein Gutachten,

das 24000 Euro gekostet haben soll. Das ist eine wirklich gute

Nachricht. Denn wenn sich tatsächlich nur ein einziger Fall von

Verschwendung findet und der vergleichsweise klein ausfällt, dann

scheint das Land Bremen mit seinen knappen Finanzen gut zu

haushalten. Überdies war das Gutachten, das die Verkehrsführung am

Concordia-Tunnel untersuchte, nach dem ganzen Streit darüber

wahrscheinlich doch die richtige Idee. Am Ende ist es vermutlich

einfach so, dass man kein Geld verschwenden kann, wenn man keins hat.







