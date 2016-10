BERLINER MORGENPOST: Gegen das Grundgesetz - Kommentar von Ulrich Kraetzer

(ots) - AfD-Neuzugang Nicolaus Fest, Jurist und einst

Vizechefredakteur der "Bild am Sonntag", hat den Grundsatz der

Religionsfreiheit mit Füßen getreten - und die Rechte und Gefühle der

mehr als vier Millionen Menschen, die sich hierzulande zur

Weltreligion des Islam bekennen, ebenso. Er behauptete, der Islam sei

eine "totalitäre Ideologie" - und forderte, sämtliche Moscheen zu

schließen und das Tragen islamischer Symbole unter Strafe zu stellen.

Fest wiederholte dies - und zwar mehrfach.



Fest ging es nicht um religiös verbrämte Extremisten oder einen

(legitimen!) Diskurs über problematische Erscheinungsformen des Islam

- sondern um eine knallharte Forderung gegen den Islam und alle

Muslime. Eine Forderung, die mit allem, wofür unser Land steht,

unvereinbar ist: die Werte der Aufklärung, der Toleranz, des

Humanismus.



Der AfD-Landeschef Pazderski wirkte dabei etwas überrascht -

verurteilte Fests Forderung aber nicht, sondern sprach von

"Meinungsvielfalt". Klingt gut. Aber war da nicht was? Genau: In

Deutschland gilt das Grundgesetz. Und wer dieses so mit Füßen tritt

wie Nicolaus Fest, hat in einer Partei, die demokratisch sein will,

nichts verloren.



Der ganze Kommentar im Internet unter: www.morgenpost.de/208364623







Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd(at)morgenpost.de



Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BERLINER MORGENPOST

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 20:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1409313

Anzahl Zeichen: 1629

Kontakt-Informationen:

Firma: BERLINER MORGENPOST

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung