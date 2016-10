Weser-Kurier:Über die Aufbereitung von Exxon schreibt Silke Looden:

(ots) - Kein Wunder, dass die Bürger in der Samtgemeinde

Bothel gegen die geplante neue Aufbereitungsanlage des

Energiekonzerns Exxon protestieren. Seitdem die erhöhte Krebsrate in

der Region Rotenburg bekannt ist, haben die Menschen vor Ort kein

Vertrauen mehr in die Erdgasindustrie. Da hilft es auch nichts, wenn

der Betreiber beteuert, dass die Anlage auf dem neuesten Stand der

Technik ist und für die Anwohner keine Gefahr besteht. Schließlich

sollen auf dem Betriebsplatz in Bellen Schadstoffe wie Quecksilber

aus Abwässern herausgefiltert werden, die bei der Reinigung von

Anlagenteilen auf den Bohrplätzen der Region entstehen. Niemand will

so eine "Giftschleuder" vor der Haustür haben, schon gar nicht, wenn

Krebs in der Region schon grassiert. Auch wenn es grundsätzlich

sinnvoll ist, eine solche Aufbereitungsanlage dort zu bauen, wo die

Schadstoffe auch anfallen, also in der Erdgasregion, tut Exxon gut

daran, die Bevölkerung nicht noch mehr gegen sich aufzubringen. Der

Konzern sollte den Neubau erst einmal auf Eis legen, bis die für den

kommenden November angekündigten Untersuchungsergebnisse zur erhöhten

Krebsrate in der Region vorliegen.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 20:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1409314

Anzahl Zeichen: 1514

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung