Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Tuifly

(ots) - Für die Urlauber, die auf gepackten Koffern

sitzen und jetzt erst einmal daheim bleiben müssen, ist es eine

mittlere Katastrophe. Für den Touristikriesen Tui kommt die

Kapitulation vor der Flut an Krankmeldungen bei seiner Flugtochter

Tuifly einem Super-GAU gleich. Der wirtschaftliche Schaden ist noch

das kleinere Problem. Das viel größere ist das nun arg ramponierte

Image des bisherigen Vorzeige-Reisekonzerns.



»Schöne Ferien« lautete einst der Slogan der Urlaubsmacher. Ein

lachender Smiley ist das Markenzeichen der Gruppe - einschließlich

des Ferienfliegers Tuifly. Die Stimmung aber ist dort im Keller. Wenn

selbst schriftliche Garantien des Chefs die Mitarbeiter nicht von

einer beispiellosen Protestaktion abhalten, sagt das vieles.



Die Luftfahrt ist in einem tiefgreifenden Umbruch. Die

Veränderungen wird die Tuifly-Belegschaft nicht verhindern können -

selbst wenn die Flieger noch für Tage am Boden bleiben







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1409319

Anzahl Zeichen: 1282

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung