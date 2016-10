ProDRENALIN V2+ mit CMOS Korrektur für verbesserte Stabilisierung und Optimierung von Action Cam Videos

Immendingen, 15. September, 2016 – Vor drei Jahren startete proDAD mit der ersten Generation der Video-Optimierungssoftware ProDRENALIN und machte die Profi-Technologie der Mercalli Reihe auch für Anwendungsbereiche im Action-Cam Segment erschwinglich. Jetzt geht proDAD mit ProDRENALIN V2+ einen Schritt weiter und integriert neben der klassischen Bildstabilisierung und Beseitigung von Rolling Shutter Effekten auch noch eine CMOS-Sensor Korrektur. ProDRENALIN V2+ wird damit zu einem neuen Standard zur Video-Optimierung für Action-Cams und ist im Preissegment bis 50 EUR konkurrenzlos.

ProDRENALIN V2

(firmenpresse) - Action Cams und Smartphones werden gerne auf jedes Abenteuer mitgenommen - ob mit dem Quadcopter hoch am Himmel, mit dem Mountainbike im Wald, unter Wasser oder auf der Skipiste. Doch oftmals sind die Action-Videos verwackelt, verzerrt und müssen zur weiteren Verarbeitung optimiert werden.



Dank neuer Softwarearchitektur erreicht ProDRENALIN V2+ bei der Video-Optimierung eine höhere Geschwindigkeit und Effizienz in der Korrektur von Verwacklungen, Verzerrungen und Rolling Shutter-Effekten. Außerdem korrigiert ProDRENALIN V2+ erstmals auch das besonders störende Wobble/Wabbeln, verursacht durch Fehler des CMOS-Sensors der Kamera.



Die Software aus dem Hause proDAD eignet sich unter anderem auch optimal zur Videostabilisierung und zur Beseitigung der störenden Vibrationen in Flugvideos. Unter anderem kann der Rolling Shutter Effekt damit vollständig ausgeglichen werden. Dieser Effekt entsteht vor allem bei schnellen Bewegungen in der Aufzeichnung des Videos wenn die Drohne schnell steigt oder sich dreht. Hierbei werden durch die schnelle Bewegung einzelne Bildpunkte oder ganze Bildzeilen verzerrt wiedergegeben. Das optimiert ProDRENALIN komplett und ermöglicht so auch perfekte Videos bei schnellen Bewegungen. Wichtig bei Flugaufnahmen sind auch ein gerader Horizont oder klare, senkrechte Linien an Gebäuden, Türmen oder Brücken. Durch die extremen Weitwinkelobjektive von ActionCams entstehen oftmals Verzerrungen und der Horizont ist extrem gebogen. Diesen FishEye Effekt gleicht ProDRENALIN mit vorgefertigten Kameraprofilen vollständig aus.



Für Action-Cam-Aufnahmen mit dynamischen Farben, knackigen Kontrasten: Oft liegt ein Grauschleier über dem Motiv. Dem Bildeindruck fehlt es an Tiefe und Lebendigkeit. Belichtungsfehler und Farbstiche kommen hinzu. Umfangreiche vollautomatische Farbkorrekturen, Belichtungsanpassungen, Lichteffekte und Schnittfunktionen machen ProDRENALIN V2+ zum perfekten Tool zum kreativen Videobearbeiten und runden das Leistungsspektrum ab. Durch individuell anpassbare Parameter kann den Action-Aufnahmen und Handy-Videos der letzte Schliff verliehen werden.





ProDRENALIN V2+ ist eine Kombination aus professionellen Features und einfacher Bedienung in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, um jedem Nutzer zu helfen das bestmögliche aus den eigenen Videos herauszuholen. Mehrere Videos können in einem Arbeitsgang bearbeitet werden und auch vom Nutzer erstellte Effekt-Vorlagen können als Stapelverarbeitung auf weitere Videos angewendet werden.







