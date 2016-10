Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Schutzzonen in Köln: Gut so! Von Christian Kucznierz

(ots) - Hätte man die Vorfälle in der Kölner

Silvesternacht verhindern können? Ja und nein. Ja, es hätte auf dem

Platz vor dem Hauptbahnhof ein anderes, ein besseres

Sicherheitskonzept geben können. Aber, und das ist das Nein: Wo viele

Menschen dicht gedrängt, noch dazu alkoholisiert, im Dunklen zusammen

feiern, da wird es keine 100-prozentige Sicherheit geben können. Aber

um 100 Prozent geht es auch nicht. Es geht um das größtmögliche Maß.

Und da gibt es tatsächlich Nachholbedarf. Wer Hilfe sucht, muss

Helfer, sprich Polizisten finden - und die müssen in so großer Zahl

vor Ort sein, um auch tätig werden zu können. Daher ist es gut, wenn

die Kölner Behörden nun nachbessern wollen. Es wäre aber wichtig,

wenn Köln dabei nicht die einzige Stadt bliebe.







