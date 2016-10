Mittelbayerische Zeitung: Schwarz-Rot tut zu wenig - Mühsam hat sich die Koalition auf einige Veränderungen verständigt. Zu großen Würfen fehlt die Kraft. Von Reinhard Zweigler

(ots) - Ein knappes Jahr vor der nächsten Wahl bewegt

sich die schwarz-rote Koalition in Berlin fast wie ein Paar Ringer

über die Regierungsmatte. Man umklammert sich gegenseitig, man zerrt

und zieht sich und ist dabei immer auf der Hut, dass der eine den

anderen Partner nicht aufs Kreuz legt. Entscheidend voran kommt man

mit dieser Hinhaltetaktik freilich nicht. Und den politischen

Trittbrettfahrern von der Schein-Alternative für Deutschland ist

damit schon gar nicht beizukommen. Mühsam haben sich die "Großen

Drei" - Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer - gestern

auch nur auf eher marginale Veränderungen in einigen Bereichen

verständigt. Auf die Abschaffung des Paragrafen der

Majestätsbeleidigung im Strafgesetzbuch etwa. Der Fall Böhmermann

gegen Erdogan lässt grüßen. Oder auf das Gesetz zu Lohngerechtigkeit

von Frauen und Männern, das vor allem ein Anliegen der ehrgeizigen

SPD-Frauenministerin Manuela Schwesig ist. Doch statt eines

bürokratischen Offenlegungs-Monsters von Lohn- und Gehaltslisten, wie

es die Politikerin aus Mecklenburg plante und bei Union und

Wirtschaft für einen Aufschrei der Empörung sorgte, ist eine alles in

allem verkraftbare Nachweis- und Dokumentationspflicht für größere

Unternehmen herausgekommen. Vermutlich wird das neue Gesetz in der

Praxis wenig bewirken, tatsächliche Lohnunterschiede für die gleiche

Arbeit von Mann und Frau kaum nivellieren. Man wird sehen. Schwesigs

Anliegen ist dennoch im Grundsatz richtig. Genauso wie es die

Verlängerung der staatlichen Vorauszahlung an Unterhalt für

Alleinerziehende ist, wenn ein Partner das Geld für die Kinder nicht

zahlt. Die großen politischen Würfe jedoch ist die Koalitionsrunde

gestern schuldig geblieben. Offenbar fehlen die Kraft und der

Gestaltungswille dazu. Weder hat man sich auf einen Fahrplan in der

Rentenpolitik einigen können, noch über einen genauen Fahrplan für



Steuerentlastungen. Unklar bleibt der Ausbau der Mütterrente, wie ihn

die CSU will, oder die Angleichung der Rentensysteme in Ost und West,

wie sie die SPD wie eine Monstranz vor sich her trägt. Überhaupt

entwickelt sich die Rentenpolitik zu einem der Themen, die die

nächsten Jahren prägen werden, den Bundestagswahlkampf 2017 sowieso.

Dabei ist das Rentenproblem vertrackt. Es wird keine einfache Lösung

geben. Die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ist schon

lange nicht mehr "sischer", wie es einst Arbeitsminister Norbert Blüm

versprach. Eine Verständigung der Groß-Koalition ist auch deshalb so

schwer, weil man politisch über Kreuz liegt. Aus der Furcht heraus,

dass mit einem weiteren Absinken der Rente der Altersarmut Tür und

Tor geöffnet würde - vor allem im Fall von Geringverdienern,

Minijobbern, Teilzeitbeschäftigten, also vor allem Frauen - plant

Sozialministerin Andrea Nahles eine Untergrenze des Rentenniveaus

einzuziehen. Eine Art Mini-Rente also, die oberhalb der

Grundsicherung im Alter liegen muss, damit den Betroffenen der Gang

zum Sozialamt erspart bleibt. Damit dafür aber nicht die

Beitragszahler noch kräftiger bluten müssen, müsste der staatliche

Zuschuss in die Rentenkasse - er liegt bereit bei rund 80 Milliarden

Euro im Jahr - weiter aufgestockt werden. Dagegen sträubt sich

freilich Bundeskassenwart Wolfgang Schäuble mit der ganzen Kraft

seines Amtes und seines großen politischen Gewichts. Was im Klartext

bedeutet, in der Rente bekommt diese Koalition nichts Durchgreifendes

mehr hin. Der gestrige Koalitionsgipfel im Kanzleramt hat die Risse

im Regierungsgebälk nur notdürftig übertüncht. Ja, die tun was. Aber

es ist zu wenig.







