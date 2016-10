Erlebte Geschichte: Erste elektronische Interessenbekundung (IOI) auf dem primären Kapitalmarkt

(ots) - Die Finanzmarktplattform Dealogic gab

heute bekannt, dass Connect eingeführt wird, das neueste Produkt, das

Käuferseite und Verkäuferseite nahtlos miteinander verbindet.



Mit Connect können Investmentfirmen erstmals in der Geschichte der

primären Kapitalmärkte bei einem Börsengang elektronisch eine

Interessenbekundung (Indication of Interest - IOI) platzieren. Diese

IOI wird an die Banken, die für den Börsengang verantwortlich sind,

übertragen. Diese können die Anfrage prüfen, genehmigen und ihren

Kunden elektronisch bestätigen.



In der letzten Woche erfolgte das erste aktive Geschäft mit

Connect. Ein Bankensyndikat führte in Großbritannien einen Börsengang

mit Connect durch und Investoren konnten Interessenbekundungen für

Aktien eingeben. Fidelity International reichte die erste ein.



"Connect nutzt vorhandene Technik und betriebliche Praxis bei

Firmen auf der Käuferseite und ist in das Netzwerk von Dealogic bei

Firmen auf der Verkäuferseite eingebettet. Damit bildet es eine

unglaublich attraktive Option", merkte Chief Product Officer Jody

Drulard an. "Nimmt man hinzu, dass Connect zudem Risiken und Fehler

senkt und Transparenz bei Betriebsprüfungen schafft, wird es zur

einzigen Option. Das Interesse von Banken und Investoren ist

signifikant."



Sam Spilfogel, Leiter des Bereichs Product Incubation und der

Einführung von Connect bei Dealogic, setzt hinzu: "Dies ist der

Abschluss eines langen Weges, auf dem wir eng mit Käufern und

Verkäufern zusammengearbeitet haben, um eine Lösung zu schaffen,

welche dem Bedarf des Marktes und den jeweiligen behördlichen

Anforderungen entspricht."



Connect integriert sich mit den vorhandenen OMS-/EMS-Systemen von

Investmentfirmen mittels FIX, dem Branchenstandard für den

Equityhandel auf dem Sekundärmarkt. Connect unterstützt derzeit



Börsengänge, vollständig verkaufte Folgeausgaben und ABBs. Im

nächsten Jahr folgt die Unterstützung von Converts. Die Plattform von

Dealogic ist das einzige echte globale Equity-Kapitalmarktnetzwerk,

mit dem in den vergangenen 30 Jahren die größten verzeichneten

Transaktionen durchgeführt wurden.



Dealogic plant die globale Einführung von Connect, die derzeit in

Europa beginnt, mit weltweiter Verfügbarkeit Mitte 2017.



Über Dealogic



Dealogic bietet mithilfe abgestimmter Produkte und

Dienstleistungen integrierte Inhalte, Analysen und Technik für die

angesehensten Finanzunternehmen in aller Welt. Unabhängig davon, ob

Unternehmen im Bereich Kapitalmärkte, Verkauf und Handel, Bankwesen

oder Compliance tätig sind - sie alle vertrauen der Plattform von

Dealogic für ihre Anbindung, um Chancen schnell zu erkennen,

Transaktionen zu tätigen und Risiken zu steuern. Dealogic genießt als

Partner mit über 30 Jahren Erfahrung und fundiertem Expertenwissen in

den Finanzmärkten weltweit größtes Vertrauen.







