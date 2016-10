Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Wöhrl: Atempaus, von Christine Hochreiter

(ots) - Zumindest in Ostbayern können die

Wöhrl-Mitarbeiter durchatmen - erst einmal. Denn viel wird davon

abhängen, wie die neuen und alten Manager das Unternehmen für die

Zukunft aufstellen. Ob sie es schaffen, den Einkauf in der Filiale

vor Ort für neue, junge Käufer attraktiv - zu einem Event - zu

machen. Ob sie erreichen, dass sich wieder mehr Leute vom Sofa zum

Shoppen in das Modehaus bewegen. Auch das Online-Geschäft hat man in

Nürnberg verschlafen. Hier muss dringend nachgebessert werden -

beispielsweise mit Personal-Shopping-Angeboten mit und ohne Versand

nach Hause. Es bleibt zu hoffen, dass das traditionsreiche

Bekleidungshaus rechtzeitig die Notbremse gezogen hat, um sich wieder

flott zu machen. Wenn nicht, wird die Schließung von vier Häusern

sicherlich nicht ausreichen.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 21:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1409330

Anzahl Zeichen: 1136

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung