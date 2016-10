SWR Radioprogramm DASDING erhält Deutschen Radiopreis / In der Kategorie "Beste Innovation" für das Projekt "Sido - Die Wiese vor dem Reichstag" (FOTO)

DASDING, das junge Programm des SWR, ist mit dem Deutschen

Radiopreis 2016 ausgezeichnet worden. Das Programm konnte sich in der

Kategorie "Beste Innovation" mit dem Projekt "Sido - Die Wiese vor

dem Reichstag" durchsetzen. Die Begründung der Jury des

Grimme-Instituts: "Eine gemeinschaftliche Programmaktion, die

intensiv auch die sozialen Medien nutzt, um ihre junge Zielgruppe

bestmöglich zu erreichen und für das Medium Radio zu begeistern."

Überreicht wurde der Preis von Hörfunk- und Fernsehmoderatorin Bärbel

Schäfer.



Junge Menschen aus ganz Deutschland beteiligt Das Besondere an dem

Projekt war nicht nur der exklusive Song des deutschen

Hip-Hop-Künstlers Sido. Vielmehr konnten sich junge Menschen aus ganz

Deutschland mit Bildern aus ihrer Heimat an dem Musikvideo

beteiligen. DASDING und die jungen Hörfunkprogramme der ARD riefen

bundesweit dazu auf, die Fotos über Instagram unter dem Hashtag

#meineheimat2015 zu posten. Aus den Fotos produzierte DASDING dann

das Musikvideo. Link: https://www.youtube.com/watch?v=qozm512qoYo



Programmaktion als Teil der ARD-Themenwoche Heimat Die

Programmaktion war Teil der ARD-Themenwoche Heimat 2015, für die der

SWR die Federführung hatte. Der Song lief in allen Programmen, das

Video erreichte online mehr als eine Million Klicks. So hat junges

Radio dem Thema Heimat ein neues Gesicht gegeben. Stellvertretend für

DASDING nahm Simon Dreidoppel (Idee und Projektleitung) den Preis

entgegen. Mitverantwortlich für die Produktion zeichneten Stefanie

Schäfer (Koordination Sido) und Simon Meier (Videokonzept und

Produktion).



"Eindrucksvolles Bild vom Heimatgefühl junger Menschen"

SWR-Hörfunkdirektor Gerold Hug: "Mit dem Themensong der jungen Wellen

hat DASDING gezeigt, dass Heimat für alle Generationen im Land ein

wichtiger Begriff ist. Gerade durch die Möglichkeit für Hörerinnen



und Hörer, sich in den sozialen Medien mit eigenen Emotionen und

Fotos an dem Musikvideo zu beteiligen, ist ein eindrucksvolles Bild

vom Heimatgefühl junger Menschen entstanden."



Preisverleihung live in Fernsehen und Radio Der Deutsche

Radiopreis gilt als die wichtigste Auszeichnung für Radioprogramme in

Deutschland und wird in elf Kategorien verliehen. 133 Programme

beteiligten sich mit insgesamt 360 Einreichungen am Wettbewerb. Die

Verleihung fand heute (6. Oktober 2016) im Rahmen einer festlichen

Gala in Hamburg statt. Zahlreiche öffentlich-rechtliche und private

Radiosender übertrugen die von Barbara Schöneberger moderierte

Verleihung bundesweit und live. Sie war außerdem in den Dritten

Fernsehprogrammen der ARD sowie als Livestream im Internet zu sehen.



Fotos und weitere Informationen abrufbar unter

www.deutscher-radiopreis.de







