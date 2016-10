Nicopure Labs auf internationalem Forum erstmal mit Golden Leaf Award ausgezeichnet

(ots) - Nicopure Labs, LLC, der führende

Hersteller von erstklassigen E-Liquids aus amerikanischer Fertigung,

wurde auf dem Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF) 2016 in Brüssel

in Belgien mit dem Golden Leaf Award in der Kategorie "BMJ Most

Committed to Quality" (Größtes Engagement für die Qualität) geehrt.

Für das Unternehmen ist es die erste Auszeichnung dieser Art.



"Wir sind wirklich sehr stolz darauf, mit dieser

prestigeträchtigen Ehrung bedacht zu werden, und das von einer der

führenden Stimmen in der Branche, dem Tobacco Reporter-Magazin",

sagte Jeff Stamler, CEO und Mitgründer von Nicopure Labs. "Der Golden

Leaf Award ragt aus der nicht abreißen wollenden Serie an

Auszeichnungen für Nicopure heraus."



Das Engagement von Nicopure in Sachen Qualität zeichnet sich durch

Produktsicherheit, Innovationen und die Produktion selbst aus, wobei

das nur ein paar der Faktoren sind, die zum Gewinn des Golden Leaf

Award in der Kategorie BMJ Most Committed to Quality geführt haben.



"Mit der Auszeichnung in der Kategorie Most Committed to Quality

wird der Wert von allem, wofür Nicopure von Anfang an gestanden hat,

unter Beweis gestellt", sagte Jason Del Giudice, CTO und Mitgründer

von Nicopure Labs. "Wir gehörten zu den ersten, die ein

Mindesthaltbarkeitsdatum, nachverfolgbare Chargennummern und andere

Qualitätsmerkmale eingeführt haben, was alles mittlerweile zum

Standard in der Branche geworden ist. Alle unsere Produkte werden in

einem hoch modernen Reinraum entwickelt und müssen sich intensiven,

unabhängigen Tests unterziehen, bevor sie beim Verbraucher ankommen."



Das GTNF wurde 2006 ins Leben gerufen und wird jedes Jahr vom

Tobacco Reporter präsentiert. Laut der Veranstaltungswebsite handelt

es sich dabei um "die hervorragendste Veranstaltung der Welt zum

Austausch von Ideen und Informationen für die Tabak- und



Nikotinindustrie sowie verbundene Interessengruppen". Auf dem Forum

werden jedes Jahr insgesamt fünf Golden Leaf Awards vergeben.



Über Nicopure Labs, LLC



Das seit 2009 aktive Unternehmen Nicopure Labs LLC mit Sitz in

Tampa ist ein führender Hersteller von E-Liquids mit

Geschäftsbetrieben in den USA und Europa. Nicopure Labs erweiterte

kürzlich seinen 110.000 Quadratfuß großen Produktions- und

Vertriebsstandort in Gainesville, Florida, um einen 10.000 Quadratfuß

umfassenden ISO-7-Reinraum. Das Unternehmen, das weltweit in über 90

Länder liefert, hat zudem seine Präsenz durch die Eröffnung eines

neuen europäischen Hauptsitzes in den Niederlanden und

Niederlassungen in England ausgedehnt.



Weitere Informationen zu Nicopure Labs sowie Informationen zum

Vertrieb und zu Resellern finden Sie unter nicopure.com (https://www.

nicopure.com/?utm_source=pr%20newswire&utm_medium=press%20release&utm

_campaign=GLA). Nähere Informationen zu den erstklassigen E-Liquids

aus amerikanischer Herstellung oder zur innovativen Reihe von

Verdampfer-Geräten des Unternehmens erhalten Sie unter halocigs.com (

https://www.halocigs.com/?utm_source=pr%20newswire&utm_medium=press%2

0release&utm_campaign=GLA).







