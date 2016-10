„Arno & die Morgencrew – Berlins lustigste Morgensendung“ gewinnt den Deutschen Radiopreis 2016 in der Kategorie „Beste Morgensendung“

Arno & die Morgencrew

(firmenpresse) - „Arno & die Morgencrew – Berlins lustigste Morgensendung“ ist soeben zu Deutschlands bester Morgensendung gekürt worden. Der Deutsche Radiopreis wurde Arno Müller und Katja Desens bei der heutigen Radiopreis-Gala in Hamburg von Comedian Rüdiger Hoffmann überreicht. Die Begründung der Grimme-Jury lautet: „‘Arno & die Morgencrew – Berlins lustigste Morgensendung‘ gibt es seit 25 Jahren. Sie gilt allen deutschen Morgensendungen als Vorbild, weil sie Comedy, Unterhaltung, Gewinnspiele und ausführliche Informationen verbindet. Arno Müller und Katja Desens moderieren die Show seit 22 Jahren zusammen. Diese Beständigkeit ist eine Rarität im deutschen Radiomarkt und nicht zuletzt auch dafür verantwortlich, dass 104.6RTL Berlins Hit-Radio in dieser Zeit die Marktführerschaft auf dem schwierigsten deutschen Radiomarkt Berlin festigen konnte. Ein umfassendes Serviceangebot unter anderem mit einem Verkehrsflugzeug, aber auch einer Vielzahl selbstproduzierter Comedyformate sorgen dafür, dass das Programm immer frisch und neu klingt.“



Arno Müller bedankt sich bei seiner Crew und bei seiner Company.

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL Radio Center Berlin, gratuliert: „Zum ersten Mal gewinnt eine Sendung zwei Mal den Deutschen Radiopreis! Meinen Herzlichen Glückwunsch an diese tolle Crew, die jeden Morgen große Qualität für die Hörer abliefert. Dass die Grimme Jury dies mit dem zweiten Deutschen Radiopreis belohnt, ist eine wunderbare Auszeichnung und Ansporn zugleich.“



Einschließlich heute war das RTL Radio Center Berlin schon 16 Mal für den Deutschen Radiopreis nominiert und hat nun sechs Preise gewonnen.



