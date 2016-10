Carolin Kuhn von 105‘5 Spreeradio gewinnt den Deutschen Radiopreis 2016 in der Kategorie „Bester Newcomer“

Carolin Kuhn, 105'5 Spreeradio

(firmenpresse) - Carolin Kuhn ist soeben zum besten Newcomer Deutschlands gekürt worden. Der Deutsche Radiopreis wurde ihr bei der heutigen Radiopreis-Gala in Hamburg von Marco Schreyl überreicht.

Carolin Kuhn über ihre Sendung: "Alles, was die Berliner für ein großartiges Wochenende brauchen, bekommen sie von mir! Gute Laune, tolle Musik und die Highlights der Hauptstadt. Ich liebe die Live-Talks mit den Hörern, hole mir spontan Kollegen ins Studio und gehe bei Reportagen auch mal dorthin, wo es wehtut. Meine Show 'Endlich Samstag, Samstag' ist einfach ich, manchmal ein bisschen durchgedreht, aber mit viel Spaß!"



Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL Radio Center Berlin, gratuliert: „Das ist das I-Tüpfelchen auf einen einzigartigen Radiopreisabend für das RTL Radiocenter Berlin. Herzlichen Glückwunsch an Carolin Kuhn, ein großes Radiotalent. Mit ihrer erfrischenden Art und Begeisterung reißt sie die Hörer mit.“



Einschließlich heute war das RTL Radio Center Berlin schon 16 Mal für den Deutschen Radiopreis nominiert und hat nun sieben Preise gewonnen.



