63 Prozent der Bürger halten eine Lösung der Flüchtlingskrise auf

europäischer Ebene in naher Zukunft für nicht realisierbar (-1 Punkt

im Vergleich zum März). 35 Prozent halten sie für realisierbar (+3

Punkte im Vergleich zum März). Das hat eine Umfrage des

ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen am Dienstag und

Mittwoch dieser Woche ergeben.



Bei der Integration der Flüchtlinge in Deutschland ist nach Ansicht

der Bundesbürger die Vermittlung von Sprachkenntnissen die zentrale

Aufgabe der Politik. 85 Prozent halten die Vermittlung von

Deutschkenntnissen für eine sehr wichtige Aufgabe. Der Einbindung von

Flüchtlingskindern in die deutschen Schulen wird ebenfalls eine hohe

Bedeutung beigemessen. 74 Prozent der Befragten halten die

Integration von Flüchtlingskindern in den Schulen für sehr wichtig.

Die Vermittlung deutscher Grundwerte erachten 62 Prozent der

Befragten als sehr wichtige Aufgabe für die Politik. Die Integration

von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt finden 53 Prozent der Befragten

sehr wichtig. Die angemessene Unterbringung und Versorgung von

Flüchtlingen erachten 42 Prozent als sehr wichtige Aufgabe.



Befragungsdaten

-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

ab 18 Jahren

-Fallzahl: 1.003 Befragte, Sonntagsfrage: 1.503 Befragte

-Erhebungszeitraum: 4.10.2016 bis 5.10.2016

-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

-Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert



von 50%









