Rheinische Post: Zahl der Sexualstraftaten in NRW sinkt

(ots) - Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung haben

Sexualstraftaten in Nordrhein-Westfalen seit 2011 deutlich

abgenommen, wie eine Auswertung des Landeskriminalamtes (LKA) im

Auftrag der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Freitagausgabe) ergeben hat. Demnach ist die Zahl der

Sexualstraftaten in NRW seit 2011 um rund 14 Prozent von 8753 Fälle

auf 7567 im Jahr 2015 zurückgegangen. Auch Menschen ab 60 Jahren

werden laut LKA vergleichsweise selten Opfer von Sexualstraftaten.

Während es nach Angaben des LKA vor fünf Jahren 282 sexuelle

Straftaten gegen Menschen dieser Altersgruppe gab, waren es im

vergangenen Jahr 295. "Im Vergleich zur Gesamtzahl der sexuellen

Übergriffe sieht man, dass Senioren nur einen kleinen Teil dieser

Opfergruppe ausmachen", sagte LKA-Sprecher Frank Scheulen der

Redaktion. "Das subjektive Sicherheitsgefühl ist oftmals anders als

die Realität", betonte Scheulen.







