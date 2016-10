Rheinische Post: Bundesregierung räumt Wettbewerbsnachteile für Viehzüchter durch Ceta ein

(ots) - Das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen

Ceta kann für europäische und deutsche Viehzüchter auch in der

nachverhandelten Fassung weiterhin Wettbewerbsnachteile bringen. Das

räumt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage

der Grünen-Fraktion ein, die der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Die Bundesregierung

"erkennt an, dass die europäischen Erzeuger bei der Gesamtschau aller

Produktionsbedingungen im Wettbewerb mit Kanada Nachteile haben",

heißt es in der Antwort. Deshalb seien Fleisch und Eier von einer

vollständigen Zollfreiheit für kanadische Fleischlieferanten

ausgenommen worden. Allerdings gebe es noch Ausnahmen: Innerhalb

festgelegter Quoten würden für bestimmte Mengen an kanadischem Rind-

und Schweinefleisch die Zölle der EU abgebaut. Die Begünstigungen

seien aber bei Rindfleisch auf 0,6 Prozent der EU-Erzeugung und bei

Schweinefleisch auf 0,3 Prozent begrenzt, so die Bundesregierung in

dem Papier. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, mit Ceta die

kanadische Fleischindustrie zu fördern, die erheblich geringere

Tierschutz-Standards einhalten müsse als die europäische. Auch könne

durch Ceta leichter Fleisch von geklonten Tieren aus Kanada in die EU

gelangen. "Die Bundesregierung steht der weitgehenden Marktöffnung

durch Ceta völlig unkritisch gegenüber", beklagte Grünen-Politikerin

Bärbel Höhn. Ihre Kollegin Nicole Maisch sagte: "Ceta droht die

Tierschutzstandards auszuhöhlen."



