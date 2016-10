Rheinische Post: Grüne: Staatsbank KfW will neue Kohle-Kraftwerke im Ausland fördern

(ots) - Die staatliche Förderbank KfW verhandelt nach

Informationen der Grünen-Bundestagsfraktion über die Finanzierung

neuer, klimaschädlicher Kohle-Kraftwerke im Ausland. "Wir haben

vertrauliche Hinweise aus der KfW, dass es Gespräche über die

Finanzierung von mehreren Kohleinfrastrukturprojekten im Ausland

gibt", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Darauf deutet auch

die Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine schriftliche

Frage der Grünen hin. "Die Bundesregierung kann nicht ausschließen,

dass die KfW Gespräche (über die Finanzierung von

Kohleinfrastrukturprojekten, d. Red.) mit anderen Nationen geführt

hat", heißt es in der Antwort des Ministeriums, die der Redaktion

vorliegt. Derzeit gebe es aber "keine konkreten Planungen" dafür. "Es

ist ein Armutszeugnis der Energiepolitik der Bundesregierung, dass

die staatseigene KfW-Bank Gespräche über die Finanzierung von

Kohle-Kraftwerken führt", sagte Krischer. "Wer Kohle im Ausland

fördert, führt Klimaschutz und Energiewende auch im eigenen Land ad

absurdum", kritisierte der stellvertretende Fraktionschef. Im

Gespräch seien schon länger neue Kohle-Kraftwerke in Südafrika, in

Balkan-Staaten wie Serbien sowie auch im EU-Land Griechenland, so die

Grünen.



Kontext:



Kohle-Kraftwerke sind deutlich klimaschädlicher als etwa

Ökostrom-Anlagen. Die Bundesregierung stellt daher derzeit die

Weichen für einen deutschen Kohleausstieg bis spätestens 2050. Neue

Kohle-Kraftwerke sollen im Inland möglichst nicht mehr gebaut werden.

Dagegen ist die staatliche KfW offenbar bereit, den Neubau von

Kohle-Kraftwerken in anderen Ländern mit zinsgünstigen Krediten und

staatlichen Kreditbürgschaften zu unterstützen.







