Öl teurer - Lithium boomt

Ein hoher Ölpreis wird auch die Suche nach günstigen Alternativen stärker vorantreiben. Im Energiesektor sind die Möglichkeiten Sonne, Wasser und Wind Strom.

(firmenpresse) - Die OPEC einigte sich auf ein Limit bei der Ölproduktion. Das unterstützt den Ölpreis und auch alternative Energien. Lithium und Lithium-Unternehmen sollten ebenfalls von der neuen OPEC-Politik profitieren.



In Algier wurde Geschichte geschrieben. Ende September einigen sich, wie es aussieht, die Ölminister der Erdöl exportierenden Staaten (OPEC) auf ein Ölförderlimit. Dann sollen 32,5 Millionen Barrel pro Tag aus dem Boden geholt werden. Aktuell sind es mehr als 33 Millionen Barrel täglich. Diese Begrenzung scheint nicht gerade berauschend groß. Und doch ist es ein enorm wichtiges Zeichen der OPEC für alle anderen am Öl hängenden Marktteilnehmer. Nämlich: Wir wollen einen Boden für den Ölpreis einziehen. Dieser Boden könnte um die 50 US-Dollar je Fass, das 159 Liter Öl enthält, liegen.



Da für die kommenden Jahre ein weiterer Anstieg der Erdölnachfrage prognostiziert wird und derzeit die Förderung außerhalb der OPEC auch eher stagniert oder sogar zurück geht, könnte der Preis mittelfristig tatsächlich über 50 Dollar liegen, zeitweise auch darüber schießen. Und ein hoher Ölpreis wird auch wieder die Suche nach günstigen Alternativen stärker vorantreiben. Im Energiesektor sind dies die Möglichkeiten aus Sonne, Wasser und Wind Strom zu erzeugen.



Um diesen Strom dann zwischenzulagern braucht es aber leistungsstarke Akkus. Diese basieren heute wie auch die Batterien der Elektrofahrzeuge, die ebenfalls einen Boom bei hohen Benzinpreisen haben werden, auf der Lithium-Ionen-Technologie. Kein Wunder also, dass der Lithium-Preis bereits in den vergangenen zwei Jahren boomt. Und bleibt der Preis dieses für die Akkus wichtigen Rohstoffs auf hohem Niveau - davon kann durchaus ausgegangen werden -, dann werden auch die Aktien von Unternehmen florieren, die Lithium-Projekte besitzen.



Zwei Beispiele für aussichtsreiche Lithium-Unternehmen sind Birimian und Advantage Lithium. Birimian - https://www.youtube.com/watch?v=CqD3eL-obyg -, ein australisches Unternehmen, bebohrt gerade seine Lithium-Projekte in Westafrika. Das Bougouni Projekt in Südmali ist zu 100 Prozent im Eigenbesitz, umfasst rund 250 Quadratkilometer und lieferte bereits sehr gute Bohrergebnisse. Im Süden Malis und in Liberia besitzt Birimian zudem drei Goldprojekte.





Advantage Lithium - https://www.youtube.com/watch?v=cNT1n-Rrd7U -, das Management ist übrigens dasselbe wie bei Fission Uranium konzentriert sich auf die Entwicklung von mehreren potenziell hochgradigen Lithium-Projekten in Nordamerika. Im Clayton Valley besitzt Advantage als einzige Gesellschaft Wasserrechte. Neueste Bohrergebnisse sollten bald veröffentlicht werden.



Dieser Bericht wurde von unserer Kollegin Ingrid Heinritzi verfasst, den wir nur als zusätzliche Information zur Verfügung stellen.





Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte











Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen.







