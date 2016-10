Caravans mit TiteMoni nachrüsten.

Sicher fahren mit Reifen Monitoring.

Monitor des TireMoni TM-260

(firmenpresse) - Ein Caravan ist, wenigstens für einige Wochen im Jahr unser Haus auf Rädern. Wenn damit etwas passiert, dann hat das andere Konsequenzen als mit einem PKW. Also reisen wir umsichtig, vorsichtig und informiert. Wir wissen oft im voraus, wo wir die Nacht verbringen und kümmern uns um gute Standplätze. Wir sorgen uns auch um die Reifen, nicht nur um Sprit und Öl. Die Reifen sind für ausgedehnte Reisen sehr wichtig und es ich gut, während der Fahrt über den Reifendruck und die Reifentemperatur informiert zu sein. Viele von uns haben gar keine Ersatzräder mehr, schon deshalb wollen wir uns keine Reifenpanne leisten. Reifenpannen sind immer lästig, also verhindern wir sie mit einem TireMoni. Das System warnt vor Luftverlust und Überhitzung der Reifen, zeigt uns jederzeit den Druck und die Temperatur aller Reifen. Für Caravans empfehlen wir die TireMoni Systeme TM-240 oder TM-260, je nachdem, ob Sie 4 oder 6 Räder überwachen möchten.



Für wen?

Das Reifendruck-Kontrollsystem TireMoni TM-260 eignet sich ideal für Wohnmobile und Kleintransporter mit 6 Rädern (Zwillingsreifen oder Doppelachser) und Reifendruck über 4 Bar. (Fahrzeuge, die schwerer sind als 3,5 Tonnen benötigen zur sicheren Funktion zusätzlich den Booster/Funkverstärker.) Das System zeigt permanent alle 6 aktuellen Reifendrücke an und ist erweiterbar bis maximal 10 Sensoren/Räder. Damit haben Sie die Information, dass Sie immer mit dem optimalen Reifendruck unterwegs sind; so sparen Sie Benzin, Reifen, leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und senken das Unfallrisiko durch Reifenschäden.

Im Warnfall (Druckverlust) bekommen Sie eine optische und akustische Warnung über Hintergrundbeleuchtung und Signalgeber ("Piepser"). Den Gewinn an Fahrsicherheit bekommen Sie dabei auch noch geschenkt.

Das TireMoni TM-260 lässt sich in nur 5 Minuten installieren und muss nicht initialisiert werden; die Batterien sind wechselbar. Ein Satz Sensoren (nur 10g/Sensor) genügt für Sommer- und Winterreifen; Diebstahlsicherung ist im Lieferumfang enthalten. High-Tech Reifendruck-Kontrolle einfach günstig.





Technische Daten:

6 Sensoren, Batterie wechselbar, 10g / Sensor

Messbereich:0 - 11 bar, Genauigkeit: 0.14 bar

pro Achse separat einstellbare Druck-Warnschwelle Lo-P und Hi-P (Druck)

pro Achse separat einstellbare Temperatur-Warnschwelle Hi-T

permanente Anzeige aller 6 Reifendrücke

Im Webshop: https://shop.TireMoni.com finden Sie dieses und viele andere TireMoni Systeme.





TireMoni, die Marke der tpm-systems AG hat sich auf leicht nachrüstbare Reifendruckkontrollsysteme spezialisiert. Die Gründer der Firma haben die Entwicklung der Monitoring Technologie für KFZ Reifen von Beginn an begleitet. Mit dem TireMoni TM 100 errang die tpm-systems AG bereits Ende 2007 den ersten Platz im ADAC und ÖAMTC Vergleichstest direkt messender Reifendruckkontrollsysteme. 2014 folgte dann der erste Platz beim TCS. Die Marke TireMoni bietet europaweit innovative elektronische Reifendruckkontrollsysteme für Motorräder, Trikes. Quads, KFZ, Caravans, und LKW. Jetzt neu, tpVms mit Vibrationssensor. Weitere Informationen unter http://www.TireMoni.com der internetshop ist: https://shop.TireMoni.com Am 18.11.2015 bekam TireMoni den Technik Award 2015 vom Deutschen Camping Club.

