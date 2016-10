Mobile, ortsbezogene Werbung ist profitabel für lokalen Handel

(ots) - Etwa jeder dritte Bundesbürger wird heute durch

Onlinemedien auf lokale Angebote aufmerksam (30,1 %). Eine Goldgrube

für örtliche Händler, die mit standortbezogener Werbung wie

Location-based Services auf sich aufmerksam machen können. Das hat

Greven Medien in einer repräsentativen GfK-Umfrage herausgefunden, in

der speziell nach mobiler Werbung im lokalen Handel gefragt wurde.

Wichtig allerdings: Kunden sind mobiler Werbung gegenüber dann

aufgeschlossen, wenn diese für sie sinnvoll, individuell ausgerichtet

und von Vorteil ist.



Mobile, standortbezogene Werbung, sogenannte Location-based

Services, werden für Restaurants, Blumenläden, Modegeschäfte oder

Ärzte künftig eine entscheidende Rolle spielen. Jeder Zweite der

14-29-Jährigen informiert sich über Angebote in seiner Umgebung

bevorzugt online (51,05 %). In der Altersklasse der 30-39-Jährigen

setzt jeder Dritte auf Onlinemedien (32,4 %), während es bei den 40-

bis über 60-Jährigen knapp ein Fünftel der Befragten sind (19,5 %).

"Durch mobile Werbung hat der lokale Handel eine Chance wieder

entdeckt zu werden - sowohl bei den jüngeren Kunden als auch bei den

älteren", erklärt Partrick Hünemohr, Geschäftsführer von Greven

Medien. "Gerade Location-based Services, zum Beispiel über die App

von Gelbe Seiten, bieten enormes Potenzial. Sie ermöglichen die Nähe

zum Kunden und die Kommunikation der Angebote in Echtzeit."



Die Umfrage von Greven Medien zeigt, dass Händler die größte

Akzeptanz erzielen, wenn sie Location-based Werbung, die sowohl den

Zugriff auf Nutzerstandort als auch die Zustimmung des Kunden zu

Push-Nachrichten voraussetzt, nutzerfreundlich gestalten. Wichtigstes

Kriterium: Kunden möchten Inhalte selbst auf ihre Interessen

abstimmen (28,0 %). Doch auch die Preissensibilität spielt eine große

Rolle, denn Kunden akzeptieren Push-Nachrichten, wenn sie dadurch



Geld sparen (26,9 %) oder Coupons erhalten (23,7 %). Wichtig auch:

Kurze und übersichtliche Inhalte (25,1 %), eine angemessene

Häufigkeit (24,9 %) und die individuelle Anpassung auf die jeweiligen

Bedürfnisse (17 %).



