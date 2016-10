Cruz Capital Corp. akquiriert Idaho Star Cobalt Liegenschaft



(firmenpresse) -

Cruz Capital Corp. akquiriert Idaho Star Cobalt Liegenschaft



Cruz Capital Corp. (CUZ-TSXV, BKTPF-USA, A2AG5M--Germany) ist erfreut mitzuteilen, dass sie die Idaho Star Cobalt Liegenschaft im Bundesstaat Idaho, USA akquiriert hat. Die Liegenschaft befindet sich neun Meilen Südwestlich von Saltese, Montana und 19 Meilen südöstlich von Wallace, Idaho. Das Projekt besteht aus 44 zusammenhängenden Claims innerhalb Kobaltgürtels in Idaho.



James Nelson, Präsident von Cruz Corp.: Wir sind sehr erfreut über die Akquise des Idaho Star Cobalt Prospektes, den damit stärken wir unsere Präsenz im produktiven Idaho Kobaltgürtel. Geologische Daten wurden ausgewertet und haben gezeigt, dass in der Gegend in der Vergangenheit Kobalt-, Silber- und Kupferbergbau betrieben wurde, dies war entscheidend für den sofortigen Erwerb. Erst vor kurzem ist es uns gelungen ein anderes Grundstück in Idaho für Aktien der erwerbenden Gesellschaft zu verkaufen. So kam es zu keiner Verwässerung für die Gesellschaft und gleichzeitig wurde Mehrwert für Cruz geschaffen, der uns dem Ziel näherbringt die Gesellschaft zum dominanten Player und Projektgenerator und -entwickler für Kobalt in Nordamerika zu machen. Wir sind sehr zuversichtlich was den Sektor anbelangt, denn die Dynamik des Aufwärtstrends für den Kobaltpreis gewinnt an Momentum. Die schlechte Stimmung in der letzten Zeit durch Pressemeldungen, die auf die unsicheren Abbaumethoden in afrikanischen Kobaltminen und den Einsatz von Kindern hingewiesen haben, werden zu erhöhter Nachfrage für Kobalt aus politisch sicheren und ethisch vertretbaren Quellen führen. Wir denken das Cruz sehr stark von diesen Trends profitieren wird und wir freuen uns die Arbeiten auf den verschiedenen Liegenschaften zu beginnen. Wir sind für die nächste Phase der Arbeiten vollständig finanziert.



Cruz hat einen Aktiensplitt vorgeschlagen, dieser bedarf der Zustimmung durch den TSX Venture Exchange. Das Verhältnis des Splitts soll 3:1 sein. Dies bedeutet, dass ein Aktionär der heute 10.000 Aktien hält nach der Zustimmung zum Splitt dann 30.000 Aktien halten wird.





Die Zustimmung vorausgesetzt hat das Unternehmen den 7. November als Stichtag festgelegt und den 9.November als ersten Tag effektiven Handelstag bestimmt. Das Management erhofft sich, das der Aktiensplitt einen positive Effekt für die Gesellschaft hat, denn es wird so mehr Liquidität geschaffen, bei erhöhter Transparenz und stabileren Handel.



Cruz ist weithin aktiv in der Akquise und der Entwicklung von Kobaltliegenschaften in Nord Amerika und konnte bereits zahlreiche hochwertige Kobaltliegenschaften erwerben. Sieben dieser Kobaltprojekte befinden sich in Kanada und eines in Idaho. Das Management ist davon überzeugt, das sich Kobalt sich am Anfang eines bullischen Zyklus befindet und Cruz sich dort an der Spitze positionieren wird.



Wenn Sie in den Verteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine Email an info(at)cruzcapitalcorp.com oder twitter(at)CruzCapitalCorp



James Nelson

Präsident

+1 604.899.9150

www.cruzcapitalcorp.com

twitter(at)CruzCapitalCorp



Cruz Capital Corp

Suite 1470 - 701 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6



Trading Symbol:

CUZ-TSX.v

BKTPF-USA

A2AG5M--Germany











Dies ist eine Pressemitteilung von

Cruz Capital Corp.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:







Datum: 07.10.2016 - 08:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1409363

Anzahl Zeichen: 3632

Kontakt-Informationen:

Firma: Cruz Capital Corp.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 130 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung